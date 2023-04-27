Врачи назвали болезни, о которых до последнего не знают пациенты: Они сокращают жизнь и отнимают здоровье

Сегодня большинство россиян недооценивают личную ответственность за собственное здоровье, говорят эксперты. Фото: Shutterstock

Три четверти россиян (75%), которые преждевременно уходят из жизни, умирают из-за хронических неинфекционных заболеваний, НИЗ. Об этом рассказала на пресс-конференции «Хроники нашего времени» главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина. Самыми частными причинами смертности становятся четыре группы заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и болезни органов дыхания.

- Эти заболевания можно предотвратить (или, как минимум, серьезно снизить их угрозу. - Ред.). Потому что дорога к ним лежит через факторы риска, - пояснила Драпкина.

Большинство таких факторов зависит от самого человека, подчеркивают медики. «Очень важна позиция пациентов - их заинтересованность в заботе о своем здоровье, медицинская грамотность, готовность обследоваться и соблюдать назначения врача», - отметила главный терапевт Минздрава. Сейчас по всем этим направлениям ситуация если не плачевная, то очень далекая от идеала (подробнее см. ниже). Чтобы улучшить ее, в России запускается специальный проект. Сотрудники Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, ведущие ученые и врачи разных профилей (кардиологи, онкологи, эндокринологи и т. д.) будут просвещать и консультировать жителей 15 регионов. В дальнейшем в случае успеха проект может быть распространен на всю страну.

Накануне его запуска эксперты раскрыли последние данные: как выглядит картина заболеваемости россиян на сегодня, насколько добросовестно пациенты выполняют предписания врачей? А также рассказали о «цифрах здоровья» - главных показателях, отслеживая и контролируя которые, можно продлить себе жизнь.

КАКИЕ ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ ЧАЩЕ ВСЕГО ОСТАЮТСЯ БЕЗ ДИАГНОЗА

Специалисты назвали хронические неинфекционные заболевания, которые серьезно бьют по здоровью, сокращают жизнь, и при этом пациенты нередко до последнего не знают о своем недуге.

- Сахарный диабет: по расчетам экспертов, в нашей стране им больны около 10 млн граждан. И только половина из них, сдав необходимые анализы, имеет диагноз. Остальные остаются в неведении до тех пор, пока не появятся тяжелые осложнения.

- Хроническая сердечная недостаточность (ХСН): 15 млн пациентов, в курсе диагноза - 50%.

- Хроническая болезнь почек: 19 млн пациентов. Из них 90% не знают о своем диагнозе.

Эти три заболевания тесно связаны, очень часто встречаются у одного пациента и нередко образуют своего рода порочный круг, рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель отдела НМИЦ кардиологии Юрий Карпов. «Сначала идет поражение сердца с развитием сердечной недостаточности. Затем нарушается работа почек. У многих все это развивается на фоне сахарного диабета», - пояснил врач. А ведь для того, чтобы заподозрить последний, вовремя диагностировать и взять под контроль, достаточно всего одного простейшего анализа. Сейчас его делают бесплатно каждый год, начиная с 18-ти лет, в рамках диспансеризации или профилактического медосмотра. Это анализ крови на уровень глюкозы (подробнее см. ниже «Цифры здоровья»).

Что касается болезней органов дыхания, то наибольшее беспокойство врачей вызывают хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА), сообщил главный пульмонолог Минздрава, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Авдеев.

- Больных с ХОБЛ в нашей стране около 10 млн, астмой - порядка 13 млн. Более половины пациентов не имеют диагноза. И это при том, что у большинства больных есть одышка, которая сильно снижает качество повседневной жизни, - отметил профессор Авдеев. - В то же время, если бронхиальная астма диагностирована и взята под контроль (с помощью лекарств. - Ред.), то состояние пациента абсолютно не отличается от здорового человека.

КСТАТИ

Как показывают опросы, чаще всего люди боятся и подозревают, что у них скрыто развивается рак. По официальным данным в России на ранних стадиях сейчас выявляют порядка 60% онкологических заболеваний. То есть, опухоли остаются не диагностированными вплоть до поздней стадии примерно у 40% больных.

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ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ УСТРАИВАЕТ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КАНИКУЛЫ»

Сегодня большинство россиян недооценивают личную ответственность за собственное здоровье, говорят эксперты. Многие люди живут по принципу: «если станет плохо, пойду к врачам, пусть лечат». Современные медики считают такой подход глубоко ошибочным. И поясняют: тяжелые болезни проще предотвращать, чем лечить. А в успешности лечения, в свою очередь, решающую роль играет ранняя диагностика. Склонность пациентов тянуть до последнего в случае хронических неинфекционных заболеваний особенно опасна. Спасти на поздних стадиях медицине под силу далеко не всегда.

Как рассказали специалисты, всем нам важно осознать, что сохранение здоровья и продление жизни стоят на трех китах:

1) избавление от факторов риска, которые провоцируют развитие смертельно опасных болезней;

2) ранняя диагностика - регулярные проверки здоровья, сдача анализов для выяснения наиболее важных показателей;

3) добросовестное соблюдение предписаний врача.

А что на практике?

- По нашим данным каждый второй пациент, у которого уже диагностировано серьезное хроническое заболевание и назначено лечение, устраивает себе «лекарственные каникулы», - описывает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. - Люди не верят, что с ними может случиться что-то плохое. Даже если уже было острое состояние, человека спасли, испуг со временем проходит. И больной бросает принимать назначенные лекарства. Пациенты исчезают из поля зрения своих лечащих врачей на годы. А потом… снова возвращаются в тяжелом состоянии.

В ходе опросов часть граждан ссылается на дороговизну лекарств. Кстати, в США, например, это считается ключевой причиной несоблюдения назначений доктора. Но на «лекарственные каникулы» у нас уходит и немало льготников, получающих препараты бесплатно! «Среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями примерно четверть прекращают прием льготных препаратов в течение полугода и зарабатывают обострение», - развел руками Ян Власов. В то же время, по его словам, были эксперименты, когда людям постоянно напоминали о необходимости выпить таблетки. В таких случаях приверженность лечению выросла до 92%, а частота обострений болезни сократилась в 12 раз.

БУДЬ В КУРСЕ

«Цифры здоровья»

Главные показатели, которые нужно проверять в среднем раз в год*

- Артериальное давление: 120/80 мм рт ст

- Индекс массы тела (ИМТ): от 18,5 до 24,9 кг / м²

ИМТ рассчитывается по формуле: масса тела (кг)/ рост(м)².

- Окружность талии: не более 80 см у женщин, не более 94 см у мужчин

- Уровень общего холестерина: до 5,5 ммоль/л

- Уровень глюкозы в крови натощак: 4 - 5,9 ммоль/л

! Все эти анализы раз в год можно сдать бесплатно в рамках диспансеризации или профилактического медицинского осмотра в поликлинике, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС.

* Если болезнь уже диагностирована, частоту проверок подскажет лечащий врач.

БЕРЕГИСЬ!

Факторы риска, которые сильнее всего сокращают нам жизнь:

- курение,

- злоупотребление алкоголем,

- недостаток физической активности,

- лишний вес,

- недосып,

- злоупотребление загаром,

- избыток соли, сахара.

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