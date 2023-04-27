Президент Украины Владимир Зеленский.

Диверсантов топят вместе с лодками

Алексей Рулев, начальник пресс-центра группировки «Днепр», сообщил, что российские подразделения на Херсонском направлении вывели из строя полтора десятка украинских диверсантов и потопили три лодки. Офицер заявил: «В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, три быстроходные лодки, а также боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению». Наши артиллеристы разбили склад ВСУ с вооружениями и военной техникой. Ранее на этом же направлении сожгли САУ «Гвоздика» и гаубицу «Акация». А Ярослав Якимкин, офицер пресс-центра группировки «Запад», доложил , что на Купянском направлении бойцы вычеркнули из борьбы две ДРГ Вооруженных сил Украины в районе поселков Синьковка и Новоселовское. Также, по его данным, успешно сорваны три попытки ротации украинских частей, пытавшихся получить пополнение у сел Ивановка, Артемовка и Синьковка. Ну, а в районе Стельмаховки и Новоселовского огнем артиллерии умножены на ноль четыре наблюдательных пункта противника. Нечего тут наблюдать, идите лесом.

Украинский Т-80 повержен тремя выстрелами

На Донбассе состоялась дуэль российского танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа и украинской бронемашины Т-80. Командир нашей танковой роты с позывным «Большой» скупо поделился с РИА Новостями своими впечатлениями: «Поступила задача выехать на закрытые огневые позиции. Надо было поразить танк противника. Он быстро двигался к нашим опорным пунктам. С третьего выстрела мы попали в двигатель. Танк загорелся. Догорел сам». По данным офицера-танкиста, корректировали их работу разведчики с помощью беспилотника. Пришел, увидел, поразил.

Генералы ВСУ пытаются объяснить «сложности» в Артемовске

Виктор Хоренко, командующий силами спецопераций Вооруженных сил Украины, признал крайне сложную ситуацию в Артемовске (Бахмут) после того, как совершил вылазку в западные кварталы, где ВСУ сопротивляются штурмовикам ЧВК «Вагнер». О констатации этого печального факта сообщила пресс-служба командования Сил спецопераций ВСУ. Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что обстановка в Артемовске обсуждается на каждом заседании ставки верховного главнокомандующего, по-нескольку раз в неделю. В это же время бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что армия незалежной платит страшную цену за этот город из-за того, что «некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне». По мнению Кривоноса, к обороне нужно было готовить не только подходы к Бахмуту, но и сам город. Генерал полагает, что это качественно не сделали, и сейчас из-за этого ВСУ несут «достаточно большие потери». Достаточно для кого? И для чего?

У солдат незалежной слезы наворачиваются при интервью британцам

Во время интервью британской газете The Telegraf солдат ВСУ заявил, что не знает, за что он воюет на востоке Украины и пустил скупую мужскую слезу. Его глаза оказались на мокром месте после таких слов: «Молодые парни погибают. Они в жизни ничего не видели. На это трудно смотреть. Бывает, плачешь тихо. Я не понимаю, для чего это». Этот боец не ведет огонь по противнику — он эвакуирует раненых и убитых с линии фронта. Украинский военнослужащий отказался отвечать на вопрос о том, какую самую страшную вещь он видел в окопах: «Кто был тут, тот поймет».

Западная техника вязнет в украинских черноземах

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что военная техника, прибывающая из стран НАТО в зону СВО, плохо переносит местные погодные и дорожные условия. Она просто застревает при серьезных дождях. И ВСУ, например, для эвакуации раненых стараются задействованы советские тягачи, а не западные. В частности, высокой популярностью пользуется бронированный многоцелевой транспортер-тягачей легкий (МТЛБ).Украинские медики пытаются договариваться с офицерами других подразделений, чтобы махнуть западную технику на советскую. Ну или просто просят выдать им многоцелевые тягачи хотя бы на время распутицы. Бездорожье — наше все!

Донецку прилетело два десятка снарядов «натовского» калибра

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили два десятка ракет по Донецку: «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7:50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено 20 ракет из РСЗО». Обстреливать самый большой город Донбасса начали с пяти часов утра. По разным районам города летели снаряды «натовского» 155-миллиметрового калибра. А других у них, похоже, и не осталось...

В незалежной начинаются чистки от «пророссийских бизнесменов»

Вадим Мельник, экс-директор Бюро экономической безопасности (БЭБ), заявил о наличии в стране «большого количества пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента» с такими же настроениями. Накануне своего освобождения от должности Мельник в интервью изданию inews раскрыл существующие в верхах планы «большой чистки». Киевский режим готов изымать активы, которые принадлежат «российским агрессорам» на Украине. Отставник Мельник разбушевался: «С учетом большого количества пророссийских бизнесменов, бывших членов парламента, олигархов предстоит много работы». Может, Мельник и рад был бы в чистках и отжатиях поучаствовать лично, но его пнули сапогом под зад 11 апреля. Вот и разговорился.

Глядя на Украину, Байден с содроганием вспоминает Вьетнам

Рональд Прюссен, профессор истории Университета Торонто, высказал мнение, что политика, которую проводит Джо Байден в отношении незалежной, говорит о том, что его преследуют призраки войны во Вьетнаме. Изданию The Conversation профессор Прюссен сообщил, что именно Байден был одним из тех, кто советовал президенту Бараку Обаме не забывать об ужасных последствиях вьетнамского конфликта, когда тот увеличивал военный контингент в Афганистане . По мнению историка, Байден, помня уроки Вьетнама, исходит из печальных уроков 50-летней давности в отношении Украины — и потому не желает отправлять на Украину ни американские самолеты, ни американских военных и втягиваться в конфликт напрямую. Прюссен пишет: «Тени вьетнамских призраков очевидны в выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать солдат армии США в боевых действиях». Ну так себе «продуманность»...