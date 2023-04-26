Родина-мать, Саур-Могила и танки: по всей России начали украшать окна ко Дню Победы

700 эскизов прислали за неделю школьники со всей России в рамках акции «Окна Победы».

- Смысл в том, чтобы каждый мг украсить свое окно ко Дню Победы, - рассказал председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (именно они выступили инициаторами акции) Григорий Гуров. – На основании тех рисунков, что нам прислали, мы разработали 50 вариантов трафаретов.

Скачать их можно совершенно бесплатно по ссылке, с их помощью на собственном окне можно изобразить голубей, танки, солдата у костра, а еще – известнейшие памятники: мурманского Алешу, волгоградскую Родину-мать и… мемориал «Саур-могила», который расположен в ДНР.

- В 2014 году во время боев он был разрушен, а в сентябре прошлого года – восстановлен и торжество открыт, это знаковое события для всех жителей Луганской и Донецкой народных республик, - рассказала Анастасия Бурдыло из Луганска, приславшая этот эскиз.

К акции уже присоединились детские лагеря, вузы, школы, а еще – Музей обороны Тулы, туристический парк «Россия - Моя история» в Твери, Международный аэропорт Якутска, Ледовый дворец спорта «Химик» в Москве и многие другие.