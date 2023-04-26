Проханов и Чичерина уже написали о спецоперации Минометный вальс

Юлия Чичерина в эфире Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Во вторник, 25 апреля, к нам в студию на Радио «КП» (97,2 FM) пришли Александр Проханов, Юлия Чичерина и саксофонист - виртуоз Сергей Головня.

Кстати, передачу эту «придумал» сам Александр Андреевич - мне оставалось только провести ее.

Проханов и представлял гостей - конечно же, по-прохановски.

О Чичериной:

…- Обожаемая мною Юлия - Соловьиха Донбасса, певица от Бога. Певица, которая любима всеми, кто сидит в окопах, всеми, кто участвует в контрбатарейной борьбе, всеми, кто сбивает «Байрактары».

Она лезет туда, куда не всякий штурмовик заберется.

Юлия Чичерина. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Она является стихией, она является лицом Донбасса. И Донбасская борьба, - уже запечатлена.

Еще нет романистов, еще нет поэтов, еще нет художников, но есть Чичерина.

Ее песни – это мощный слепок со всей этой восхитительной, ужасной, победной русской какофонии.

О Головне:

…- Рядом с Чичериной стоит «минометчик», он принес с собой гигантского калибра «миномет». (По правде говоря, «минометов» было два - сакс-бас и сакс-тенор. - А.Г.)

Когда Сергей прикладывает к «миномету» свои трепетные уста, разрушаются вражеские укрепрайоны.

Сергей Головня является одним из главных «инициаторов» русского контрнаступления, которое сейчас готовится.

Поэтому, как только он завершит свои рулады, этот саксофон вернется туда, на позиции.

Сергей Головня, Юлия Чичерина, Александр Проханов и Александр Гамов.

А вот что Мэтр сказал о своих стихах, которые певица переложила на музыку:

- Я даже не знаю, мои ли это стихи. Потому что, когда случился Донбасс, это ошеломило всякую живую душу.

Душа, которая дремала, спала, она встрепенулась и проснулась.

Душа восхитилась, из нее вырвались молитвы, восторги, иногда слезы, иногда стихи.

Вот из меня хлынули просто стихи, и это - стихи-репортажи. Каждый стих, он рассказывает о том, как берут высотки, как идут зачистки, как сбивают очередной беспилотник.

И чудо случилось, на мои стихи набрела певица. Она на них просто наткнулась, когда ходила по колдобинам этих военных донбасских дорог, она споткнулась, посмотрела под ноги, и там - стихи Проханова.

И она на эти стихи написала свои божественные песни.

Александр Проханов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Впрочем, и Чичерина прямо тут же и призналась:

- Александр Андреевич говорит, что он эти стихи не писал, я тоже эту музыку не писала. Мы ходили ночью на Красную площадь и слушали камни, которыми она вымощена…

Юлия Чичерина. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

А про наш эфир Проханов сказал - ну, очень громко:

- Я это назвал концертом, но, может быть, это больше, чем концерт.

Это - своеобразная мистерия, потому что соединено множество жанров в один фокус.

И еще в этом соединении очень много чувств, молитвы, грозных предчувствий, предзнаменований, победного такого глубинного русского ритма.

Поэтому, эти песнопения, эта музыка, я их воспринимаю как своеобразное такое храмовое действо.

Это не простая студийная запись.

Люди, которые нас будут слушать, будут нас видеть, они прихожане этого храма, который содержат среди своих музыкальных композиций Юлия Чичерина и Сергей Головня.

…В общем, в этой нашей радиопередаче было много иронии, печали, слез, оптимизма.

И все это вы увидите, прослушаете и переживёте прямо здесь и сейчас - ссылки на аудио и видео перед вами, пожалуйста…