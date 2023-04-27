«Собирай наших! Мы нужны Родине!»: Минобороны выпустило видео с призывом записываться на контрактную службу

Министерство обороны России выпустило ролик, в котором призывает жителей страны записываться на службу по контракту.

Новое видео рассказывает о том, что сегодня россияне живут в такое время, когда крайне важно всем объединиться и встать на защиту своей страны. На кадрах показано, как житель России меняет рабочий костюм на форму военнослужащего для того, чтобы поддержать своих сослуживцев.

«Собирай наших! Мы нужны Родине!» - говорится в ролике.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России запустило специальный сайт, который рассказывает о преимуществах службы по контракту. Портал дает реальную возможность оперативно связаться со специалистами и найти военную специальность.

На сайте можно создать свой личный кабинет, заполнить заявку также предлагается на Едином портале Госуслуг и портале MOS.RU. После того, как заявку рассмотрят, кандидату предложат варианты по специальностям и место службы.

Кроме того, портал информирует о том, что после заключения контракта военнослужащий получает единовременную выплату в 495 тысяч рублей и 190-400 тысяч ежемесячных выплат в зависимости от звания, стажа и категории. Сайт также рассказывает о наборе льгот и социальных гарантий для тех, кто будет служить по контракту.