Военная спецоперация на Украине 27 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 апреля 2023 года.

Командующий силами спецопераций Украины Виктор Хоренко в ходе визита в Артемовск признал сложность положения украинских сил в городе. По его словам, ситуация в Артемовске действительно сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях.

Вооруженные силы России пресекли ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР, рассказали в пресс-центре группировки «Юг».

Минобороны РФ заявило, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска.

На Донецком направлении за прошедшие сутки в ходе спецоперации уничтожено до 300 военных и наемников ВСУ.

Украинские войска не могут сбить российские истребители, поскольку те наносят удары по целям, не входя в зону действия украинских систем ПВО, пожаловался командующий объединенными силами Украины Сергей Наев.

Отступление украинских войск из Артемовска станет причиной обвала фронта, а также приведет к отходу ВСУ к западным границам.