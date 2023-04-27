Эрдоган перенес запланированные мероприятия в онлайн Фото: REUTERS

Что известно о состоянии здоровья Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью, которое он давал в прямом эфире сразу нескольким турецким телеканалам.

Трансляция была немедленно прервана, но после рекламной паузы президент продолжил свое выступление.

Сразу после этого в соцсетях появились сообщения, что у турецкого лидера обширный инфаркт, и он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Эта информация была опровергнута членом президентского Совета безопасности и внешней политики Чагры Эрханом, который сообщил, что у главы государства диагностирован желудочный грипп, в связи с чем врачи запретили ему публичные выступления до выборов.

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Чуть позже вице-президент Турции Фуат Октай также опроверг слухи о перенесенном Эрдоганом инфаркте и сообщил, что состояние турецкого лидера очень хорошее, и у него всего лишь легкая простуда. Октай подтвердил, что находится с главой государства в постоянном контакте.

Выборы в Турции назначены на 14 мая, Эрдоган баллотируется на новый срок.

Пока же он откажется от интервью, а в ряде встреч будет принимать участие по видеосвязи. В том числе и на АЭС «Аккую», мероприятия на которой запланированы на четверг, 27 апреля. В этом же мероприятии онлайн примет участие российский президент Владимир Путин. АЭС - крупный совместный проект двух стран. Эту информацию сообщил помощник Эржогана, Эркан Кандемир. Часть предвыборных митингов перенесена на более поздние сроки.