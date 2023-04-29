Отказалась от трех культовых фильмов, но все равно стала легендой: Мишель Пфайффер исполнилось 65 лет

Мишель Пфайффер исполняется 65 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мишель Пфайффер не получила систематического актерского образования. Сложно поверить, но у двукратной номинантки на «Оскар» до сих пор по этому поводу легкие комплексы. «Я очень быстро научилась работать, я сдавала экзамены по мастерству на глазах у всего мира. И мне всегда казалось, что однажды меня разоблачат, сообразят, что я жулик: притворяюсь актрисой, а сама даже не знаю, что творю!»

Она действительно актриса инстинктивная (а еще можно сказать - прирожденная). Говорит, что словно ощущает в голове ритм, необходимый для той или иной героини. Такому крайне сложно научить, а обладателю такого дара специальные учебные заведения не особо и нужны.

«ПО НОЧАМ Я ЗАСЫПАЛА В СЛЕЗАХ»

Она родилась в самой обыкновенной семье: мама - домохозяйка, отец занимался поставками кондиционеров. В ней смешано много разных генов: у нее шведско-немецко-английско-валлийско-французско-ирландско-голландско-итальянское происхождение. Она росла красавицей, но о карьере модели или актрисы поначалу не думала, - в юности была кассиршей в супермаркете, потом записалась на курсы судебных стенографисток. Все изменил конкурс красоты: она была признана самой замечательной девушкой округа Ориндж, потом отправилась на конкурс «Мисс Калифорния», и там заняла шестое место. Вскоре появился агент, который начал искать для нее роли в фильмах.

Сначала были сериалы и реклама, потом - эпизоды в ныне забытых фильмах. В 1982-м Мишель снялась в картине «Бриолин-2», под обломками которого ее карьера чуть не была раздавлена: картина оказалась огромным кассовым и творческим провалом. («Мне не понравилась там я сама, - вспоминала Пфайффер много лет спустя, - но опять же, я себе никогда не нравлюсь. Критика разгромила фильм в пух и прах, но я-то знаю, что критиковали МЕНЯ. В одном отзыве говорилось, что всю свою роль я ныла. Тогда я вообще перестала читать критику»).

Кадр из фильма "Бриолин-2"

Что хуже всего, «Бриолин-2» увидел режиссер Брайан Де Пальма, который готовился к съемкам «Лица со шрамом», и решил, что с этой актрисой работать не будет никогда. Главную женскую роль он хотел отдать Гленн Клоуз, а еще на нее прочили Сигурни Уивер, Ким Бэсингер, Шэрон Стоун, Брук Шилдс, Мелани Гриффит… Но роль получила Пфайффер - на ее кандидатуре настоял продюсер Мартин Брегман. Он сломил сопротивление не только Де Пальмы, но и Аль Пачино, отказывавшегося поначалу играть с малоизвестной и не понравившейся ему девушкой.

Съемки, длившиеся полгода, были для нее крайне тяжелыми. «Я была в ужасе. К тому же на площадке было только двое женщин - я и Мэри Элизабет Мастрантонио. А так это был клуб для мальчиков. Таковы, кстати, были и отношения Тони Монтаны с моей героиней - он относился к ней с презрением и пренебрежением… Иногда по ночам я засыпала в слезах. Но я очень упертая, я нацелена на выживание, такова моя природа». И в результате роль Эльвиры, замороженной кокаином жены гангстера Тони Монтаны, мгновенно сделала Пфайффер известной.

ОТКАЗАЛАСЬ ОТ «КРАСОТКИ», «ОСНОВНОГО ИНСТИНКТА» И «МОЛЧАНИЯ ЯГНЯТ»

Впрочем, поначалу фильмы с ее участием большими хитами не становились (хотя «Леди-ястреб» была и остается одной из самых симпатичных голливудских сказок в истории). Успешные картины пошли в конце 80-х: «Иствикские ведьмы», «Текила Санрайз», «Замужем за мафией», «Опасные связи», «Русский дом»… Роль Женщины-кошки в «Бэтмен возвращается» была ее мечтой - когда она узнала, что Тим Бертон приступает к съемкам, была в отчаянии, что он ее даже не позвал на пробы. Но ей повезло - почти утвержденная на роль Аннет Бенинг некстати забеременела. И Бертон внезапно позвонил Мишель. Она согласилась, дочитав сценарий до середины, хотя потом говорила, что сказала бы «да», и вовсе его не читая. При этом съемки стали для нее одними из самых сложных в карьере, в первую очередь - из-за костюма. Каждый раз, когда она его надевала, из него вакуумным насосом выкачивали весь воздух, чтобы он был идеально облегающим. «Надевать его надо было с утра, а жить в нем весь день. Мы снимали, кажется, в середине лета [а действие разворачивается зимой. - Ред.], площадку охлаждали кондиционерами, чтобы виден был пар от дыхания. Холод был страшный. Выходишь на улицу - жара за сорок, возвращаешься на площадку - люди закутаны в куртки. Ума не приложу, как мы все там не заболели. Я отмораживала себе хвост в этом тонком резиновом костюме!» - говорила она в интервью журналу Empire.

Роль Женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается» Фото: кадр из фильма

А еще она снялась в фильме «Замечательные братья Бейкер», после которого критики начали сравнивать ее с Мэрилин Монро и Ритой Хейворт (она получила номинацию на «Оскар», и считалась фавориткой, но уступила престарелой Джессике Тэнди за «Шофера мисс Дэйзи»).

Было и много ролей, от которых она отказалась. В «Тельме и Луизе», в «Молчании ягнят», в «Красотке», в «Основном инстинкте»… Но говорит, что не привыкла жалеть о таких отказах. С другой стороны, она мечтала сыграть Эвиту Перон в мюзикле «Эвита» - и тут ее обошла Мадонна.

Кадр из фильма «Замечательные братья Бейкер»

«Я БЫЛА В СЕКТЕ»

Когда Мишель было 20 лет, она связалась с сомнительной супружеской парой, проповедовавшей идею, что люди, достигшие совершенства, могут обойтись без еды и воды, питаясь одним воздухом и солнечным светом. Несмотря на очевидное безумие этой концепции, Мишель увлеклась. «Мне промыли мозги», - вспоминала она. - «Я отдала им невероятно много денег. Они меня контролировали. Я с ними не жила, но все время к ним приходила, а они настаивали, что надо наносить им еще больше визитов, и все это время я должна была платить…»

Вытащил ее из секты первый муж, актер Питер Хортон. Он снимался в фильме о последователях корейского религиозного деятеля Мун Сон Мёна. Мишель помогала ему собирать материал о культе «преподобного Муна», и «внезапно в голове что-то щелкнуло: да я сама в секте!»

Кадр из фильма "Иствикские ведьмы"

В браке они с Хортоном провели семь лет, а потом решили расстаться. Возможно, на это повлияло то, что Пфайффер завела роман с Джоном Малковичем, своим партнером по «Опасным связям» (он тоже в тот момент состоял в браке). А в 1993-м она вышла замуж за продюсера Дэвида Келли, и счастлива в этом браке уже три десятилетия. Дети - приемная дочь Клаудия Роуз и родной сын Джон Генри Келли II - ей безумно дороги и важны («ты начинаешь смотреть на мир глазами детей, и делаешь все, чтобы их защитить»). Чтобы проводить с ними больше времени, она даже на несколько лет уходила из кинематографа: не снималась с 2003-го по 2006-й. Это был не последний тайм-аут: потом она исчезла с экранов с 2014-го по 2016-й. Но всякий раз возвращалась с большим успехом; последние на сегодня ее хиты - два фильма о Человеке-муравье, где она играет фактически тещу этого самого муравья.

Мишель Пфайффер в фильме "Человек-муравей" Фото: кадр из фильма.

Ну, а стареть она предпочитает естественно и элегантно. Всегда выбирает только экологически чистую косметику. Десять лет назад говорила, что не использует ботокс и филлеры, но «старение - это трудная вещь, так что - никогда не говори «никогда». Но, похоже, «да» косметологическим процедурам она с тех пор так и не сказала. Да ей это и не нужно.