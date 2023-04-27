Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «В региональном отделении Фонда «Защитники Отечества» будут работать лучшие специалисты, помогать нашим героям – это честь»

Отделения фонда «Защитники Отечества» будут заниматься адресной помощью ветеранам СВО и семьям погибших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 июня во всех регионах России откроются отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». По поручению президента Владимира Путина они займутся персональным сопровождением ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов. Сотрудники фонда будут обеспечивать защитников Родины всем необходимым, окружат их заботой и вниманием, а также помогут бойцам вернуться к привычной жизни. В Кузбассе эту работу поручат лучшим специалистам, пообещал губернатор региона Сергей Цивилев.

«Участники специальной военной операции – все герои, наши защитники. В региональном отделении Фонда «Защитники Отечества», которое откроется в ближайшее время, будут работать лучшие специалисты, помогать нашим героям – это честь. Основополагающими качествами для сотрудников являются желание помогать, внимательность, отзывчивость», – рассказал глава Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба администрации правительства региона.

Под отделение фонда региональные власти выделили одно из новых зданий Квартала Юстиции в Кемерове. В просторном помещении площадью около 400 квадратных метров разместятся юридическая служба, служба занятости, социальный МФЦ, медико-социальная экспертиза, психолог. Здесь же организуют пункт проката средств реабилитации, демонстрационную комнату с реабилитационным оборудованием, детскую игровую, библиотеку и холл для отдыха и общения. Возглавит региональное отделение Фонда «Защитники Отечества» Лариса Конышева.

Подразделения фонда создаются в каждом муниципалитете Кузбасса на базе центров соцзащиты. Для них сейчас подбирают социальных координаторов, которые будут постоянно поддерживать контакт с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов. Координаторы будут отвечать за профориентацию, обучение и трудоустройство ветеранов, санаторно-курортное лечение, медицинскую и социальную реабилитацию, оказание психологической помощи, обеспечение лекарствами. Кроме того, ветеранов боевых действий будут активно вовлекать в спорт и паралимпийское движение, привлекать к патриотическому воспитанию молодежи и наставничеству.

Одной из важных задач фонда станет забота об участниках спецоперации, получивших ранения на фронте. В Кузбассе разрабатывается комплексная программа медико-социальной и психологической реабилитации инвалидов - система «единого окна» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Человека, который сталкивается с вопросами протезирования, реабилитации, трудоустройства, будет курировать социальный координатор. По словам Сергея Цивилева, эта программа будет распространена и на участников спецоперации.

«Наша задача – создание условий для реабилитации участников СВО и инвалидов. Мы подходим к этой работе комплексно – от решения медицинских вопросов, работы с психологами до социальных служб и работодателей, задействованы все профильные ведомства. Люди должны знать, что они не останутся один на один с проблемой, каждый будет сопровождаться индивидуально», – подчеркнул губернатор.

Под отделение фонда региональные власти выделили одно из новых зданий Квартала Юстиции в Кемерове. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Сейчас протезами жителей региона обеспечивает Новокузнецкий филиал АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Его работу планируют расширить, создав еще одно подразделение в Кемерове.

«У нас в Кузбассе есть уникальный центр, который имеет большой опыт работы по изготовлению ортопедической обуви и протезов, разрабатывает новые виды продукции. Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, уже подключаем научное сообщество и промышленные предприятия, чтобы помочь расширить номенклатуру выпускаемых товаров», - рассказал Сергей Цивилев.

С начала спецоперации региональные власти приняли масштабный пакет мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. В числе мер помощи - программа индивидуального наблюдения беременных жен, специально подготовленные по программе института им. Сербского психологи, бесплатное питание для школьников и студентов, бесплатное образование в вузах и колледжах и многое другое.

«За каждой семьей закрепили социального работника. Также предприятия выделили своих работников. Поэтому каждая семья закреплена и со стороны предприятия, и со стороны правительства Кузбасса. Любые проблемы решаются сразу, по мере возникновения. Я уже не говорю про детские сады, школы, больницы – все само собой разумеется», – рассказал губернатор.

По инициативе Сергея Цивилева в области приняли еще одну меру поддержки. Областной парламент 18 апреля утвердил закон о льготных жилищных займах участникам СВО. Кузбасс - первый регион России, где была введена такая льгота. Военнослужащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить целевой займ на покупку жилья на 20 лет под 3% годовых без первоначального взноса. В случае гибели или признания участника СВО без вести пропавшим право на заем получат члены его семьи: супруги, совершеннолетние дети, родители.