Задержанную за неуплату 1 млрд налогов Елену Блиновскую ждет суд и камера с бомжами

Елена Блиновская известна своим нашумевшим "Марафоном желаний" Фото: Иван Макеев

Похоже, апофеоз борьбы с инфоцыганством настал: 27 апреля при попытке пересечь границу Республики Беларусь была задержана Елена Блиновская - "мать инфоцыган", автор бесчисленных марафонов желаний и блогерша-миллиардерша, которая прославилась также своими показательно роскошными вечеринками на зависть олигархам. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 млн (!) рублей. Масштаб поистине впечатляющий: даже предшественницы Блиновской в уголовных делах - блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) и Александра Митрошина - оказались детьми по сравнению с мечтательницей Еленой. Чекалину, например, обвиняют в неуплате 311 миллионов налогов, а Митрошину - "всего" 120-ти.

Между тем, эксперты предупреждают, что наказание для "матери инфоцыган" обещает быть куда серьезнее, чем для ее коллег, которые ждут суда на свободе. Ведь Блиновскую задержали при попытке бегства - а это весомое отягчающее обстоятельство.

- По существующим правилам, задержанную сначала отвезут в ИВС (изолятор временного содержания), - рассказал KP.RU специалист по трюмному праву Дмитрий Наумов, который разбирает громкие случаи в своем Телеграм-канале "Тюремный прокурор". - Содержаться она будет в камере отдельно от мужчин. По моим наблюдениям, женщины в ИВС - это чаще всего асоциальные гражданки: бомжи, алкогольные бунтарки и так далее.

При этом очевидно, что сейчас с ней сразу начнут производить следственные действия: допрос и так далее. По регламенту следователь должен вынести постановление о задержании Елены Блиновской на 48 часов, а уже далее выходить в суд с требованием о ее аресте на два месяца. Учитывая, что ее прихватили при попытке пересечь границу, то меру пресечения на 99,9% изберут строгую - содержание под стражей. Даю 0,0001% на домашний арест: это может случиться, если вмешаются и поручатся за Блиновскую какие-то уж совсем невероятные силы.

Ну а дальше в случае ареста начинаются невеселые тюремные будни.

- Если блогерше изберут меру в виде содержания под стражей, ее переведут в СИЗО, - продолжает Дмитрий Наумов. - Там, согласно правилам внутреннего распорядка, у арестантки будет возможность помывки не реже двух раз в неделю с продолжительностью каждой помывки не менее 15 минут. Если вдруг она беременна, то будет иметь право при передвижении по СИЗО не держать руки за спиной. Как и всем женщинам, Елене Блиновской дополнительно разрешат иметь с собой в камере средства женской гигиены (гигиенические прокладки и тампоны – по одной упаковке). А вот каких-то особенных условий для неё не будет, так как детей до трех лет блогерша не имеет.

Кстати, следователи арестовали Елену Блиновскую аккурат после трехлетия младшей дочери: Аврора отметила день рождения 10 апреля, тем самым лишив знаменитую маму возможности торговаться о более мягких условиях на время следствия. Однако, дети, а у Блиновской их четверо - трех, двенадцати и четырнадцати лет - всё же являются основанием для значительных послаблений.

- Если суд вынесет в отношении Елены Блиновской обвинительный приговор, по уголовному закону она может получить отсрочку реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста (то есть на 11 лет. - Ред.). Смысл в этом есть, так как обычно, когда ребенку исполняется 14, суд освобождает осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет более мягким видом наказания, - отмечает эксперт.

Таким образом, у Елены Блиновской, несмотря на тяготы пребывания в СИЗО, по окончании суда есть все шансы избежать реальной тюрьмы.