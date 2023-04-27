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Звезды27 апреля 2023 8:09

Елена Блиновская выложила пророческое фото накануне задержания

На нем она держит руки за спиной, будто при задержании
Роман ПОЛОСИКОВ
Елена Блиновская выложила пророческое фото накануне задержания

Елена Блиновская выложила пророческое фото накануне задержания

Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярная блогерша Елена Блиновская буквально за день до своего задержания опубликовала в одной из социальных сетей пророческую фотографию. Девушка как будто предчувствовала собственное задержание и возбуждение крупнейшего уголовного дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей.

Опубликованный снимок шокировал публику. Подписчики гадают: случайность это, или «королева марафонов» предчувствовала развязку событий, произошедших с утра в четверг, 27 апреля.

пророческое фото Елены Блиновской

пророческое фото Елены Блиновской

Фото: из соцсетей

Как бы то ни было – девушка действительно угадала. Спустя сутки, в 7:05 утра четверга, ей пришлось заломить руки точно так же, как на фото – Блиновскую на арендованном люксовом «Майбахе» задержала ФСБ при попытке пересечь границу с Белоруссией. Оттуда «королева инфоцыган» планировала улететь в Казахстан. Но не вышло.

Напомним, что «королеву марафонов» задержали за неуплату налогов общей суммой почти на один миллиард рублей. Блиновская занижала свои доходы путем «дробления» бизнеса и за период 2019-2021 годы задолжала государству свыше 918 миллионов рублей.В целях легализации денежных средств она занималась различными финансовыми операциями.

Сейчас в офисе и доме Елены Блиновской проводятся обыски, а сама задержанная допрашивается сотрудниками правопорядка. СК опубликовал видео задержания и обысков в доме блогерши.

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