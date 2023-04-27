"Филиппу нравилась Яга": Бедрос Киркоров откровенно рассказал о детстве своего сына

Бедрос Киркоров с внуками. Фото: Анна Темерина

В рамках 45-го Московского Кинофестиваля в «Октябре» представили новый мультик - «Яга и книга заклинаний».

- Мы хотели сделать анимационный фильм, который расскажет новую историю известных персонажей всем знакомых и любимых сказок, а попутно придумали ещё и несколько совершенно новых героев, - рассказывает продюсер фильма Александр Чистяков.

Ксения Собчак. Фото: Анна Темерина

Светскую премьеру посетило множество звездных гостей, среди которых был и 90-летний Бедрос Киркоров с внуками - Аллой-Викторией и Мартином.

Бедрос сейчас на волне светской хроники, артист разводится со своей женой Людмилой, с которой прожил более 20 лет. По словам отца Филиппа Киркорова, супруга отказалась к нему переехать, а жить на два города -Великий Новгород и Москву- ему сложно.

Тем более за последний год Бедрос много болел, ему нужен был достойный уход. А жены рядом не было…

Даже на премьеру Киркоров-старший пришел, опираясь на две палочки. Скоро снова ложится на обследование, беспокоят ноги.

- А мультик мне понравился. Наше поколение, конечно, совсем другое. Филипп рос на страшной Яге, - поделился с KP.RU Бедрос Киркоров.-А по своим внукам я заметил, что дети уже отвыкают от страшной Бабы Яги. А тут Яга не страшная, симпатичная.

- А вам какие сказочные герои нравились?

- Я уже и не помню, какие сказки у нас были. Хотя...Карабас-Барабас из сказки «Золотой ключик» был моим любимым героем.

- А у Филиппа кто? Яга?

- Нет, ему Буратино нравился,- засмеялся Бедрос.

Бедрос Киркоров, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы. Фото: Анна Темерина

О ЧЕМ МУЛЬТИК?

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. В чем сила истинного волшебства, и кто окажется настоящей злодейкой?

Мультик, сделанный Art Pictures Studio, студией Gluk’oza Animation при поддержке Фонда Кино, стал участником официальной внеконкурсной программы ММКФ.

Глюкоза с дочерьми. Фото: Анна Темерина

В широкий российский прокат мультфильм выйдет 27 апреля 2023 года, дистрибьютором выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.