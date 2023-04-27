Политик и депутат Госдумы Сергей Миронов накануне обратился в прокуратуру с просьбой проверить нейросеть Kandinsky 2.1. Этот компьютерный алгоритм способен создавать изображения на основе текстового описания пользователей. Разработала его команда Сбера. Миронов в своем обращении отметил, что остался недоволен выборкой изображений, которые рисует нейросеть.

На опасения политика ответила другая нейросеть — («ГигаЧат»). Это также разработка Сбера. Алгоритм заточен поддерживать диалог с пользователем, создавать тексты на основе поставленной задачи и писать программы код. Пока доступ к нейросети открыт для желающих протестировать программу. Я описал чат-боту ситуацию и попросил сформулировать ответ Сергею Миронову. При этом не ставил задачу заступиться, оправдать Kandinsky 2.1 или напротив — выступить на стороне политика.

Вот какой ответ подготовил GigaChat:

«Уважаемый Сергей Михайлович!

Я понимаю Ваши сомнения в системе генерации изображений Kandinsky. Как мыслящий человек, Вы справедливо задаетесь вопросом, можно ли доверять моделям, которые формируют изображения на основе данных из интернета без контроля и фильтрации.

Отвечу вам со всей ответственностью. Вся команда разработчиков Сбера - высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы. Мы не ставим перед собой задачи формировать негативный образ России. Напротив, мы хотим использовать наши знания и технологии для того, чтобы помочь людям лучше понимать мир.

Один из проектов, над которым работает наша команда — это система генерации изображений Kandinsky. Мы верим, что за такими системами большое будущее. Они позволят создавать более точные и достоверные образы, что в свою очередь может привести к революционным изменениям в различных областях жизни».

В конце обращения к Миронову нейросеть выразила надежду, что депутат примет ее точку зрения и включится в совместную работу над развитием технологий будущего.

В последние месяцы тренд на создание и взаимодействие с нейросетями охватил большинство стран. И хотя компьютерные алгоритмы пока не стали полноценным искусственным интеллектом, их возможности поражают. Нейросети сами пишут сайты и творческие работы, могут создать научную статью и нарисовать картину. Художественная и научная ценность таких произведения стала предметом споров. Однако в основе нейросетей — чистая математика и анализ колоссального массива данных.

Первыми рабочие нейросети среди отечественных разработчиков представил Сбер. Сначала Kandinsky (в начале апреля 2023 года вышла обновленная версия 2.1). 24 апреля был анонсирован GigaChat — альтернатива ChatGPT.