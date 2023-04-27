Исцеляющая фамилия Рошаль: авторитет великого врача

27 апреля выдающемуся доктору Леониду Рошалю исполняется 90 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Геннадий Григорьевич, в это 27 апреля выдающемуся доктору Леониду Рошалю исполняется 90 лет. Как вы думаете, Орден Мужества, которым он награждён, - это медицинская награда, военная или гражданская? Или какая-то ещё?

- Наши медики всегда были гражданами своей страны… И остаются ими.

Но, во-первых, я хотел бы поздравить Леонила Михайловича с днем рождения.

И - не в регалиях дело, а в том, что этот человек от начала и до конца предан своему врачебному делу.

Он отдаёт ему себя всего.

И, дай Бог, чтобы еще долго это продолжалось во всех ипостасях – и лечащего врача, и врача-организатора…

И - авторитетного общественного деятеля, который всегда отстаивает права своих собратьев по цеху.

Поэтому, дай ему Бог здоровья, дай ему Бог еще долгие годы быть на этом, в общем-то, неформальном, но, тем не менее, очень важном и уважаемом посту гражданского служения.

И ещё…

- Геннадий Григорьевич, извините, что перебиваю. В моем творческом сердце и вы, и Леонид Михайлович - рядом. А правда, что и сами фамилии - и Рошаля, и Онищенко - лечат! Можно просто в уме это произнести. Или - чиркнуть подпись - в виде «рецепта». Вот медицина как это объясняет?

- Напоминаю, сегодня - юбилей Леонида Михайловича Рошаля, про него и надо говорить.

В медицине авторитет врача – самостоятельная лечебная процедура. Если авторитет есть, и если в него глубоко верят, то это усиливает действие лекарственных средств, всех медицинских процедур.

А если это не так, даже самые хорошие лекарства могут не помочь больному.

И это - на интуитивном уровне всегда работает, если речь идет о лечении.

А если когда нужно успокоить общество или призвать к осторожности – допустим, во время эпидемий - это тоже работает.

- Да! У меня, например, бывает, голова заболит, я - сразу: «Рошаль!» Или: «Онищенко!» И - все, перестаёт!

- Теперь понятно, почему ты мне так часто звонишь. (смеётся)

А Леониду Михайловичу я ещё раз хотел бы пожелать здоровья.

С юбилеем вас, уважаемый коллега!

И - поздравим себя с тем, что мы этого удивительного доктора знаем, общаемся с ним и тем самым обогащаемся по жизни.

- О, я тогда тоже поздравляю вас и всех читателей и слушателей Радио «Комсомольская правда» - с тем, что мы все знаем и любим Рошаля. Ура!

- Всего доброго.