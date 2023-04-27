Песков заявил, что Кремлю неизвестно о "трудностях" со здоровьем Эрдогана

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему:

…- Дмитрий Сергеевич, в СМИ появилась информация о трудностях, якобы связанных «со здоровьем президента Турции Эрдогана». Если в этом есть необходимость, готовы ли Кремль, Владимир Путин, предложить помощь российского здравоохранения?

- Нам неизвестно ничего об этих трудностях, - ответил Песков. - Мы готовимся к телефонному разговору и к содержательному общению двух президентов.

Пресс-секретарь рассказал, что в этот день Путин и Эрдоган примут участие - в формате видеоконференции - в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС «Аккую», которую возводят специалисты госкорпорации «Росатом».

Что же касается «трудностей со здоровьем» турецкого лидера…

Во вторник, 25 апреля, Эрдоган на некоторое время - из-за недомогания - прервал свой телевизионный эфир. А в среду, 26-го, по совету врачей пропустил ряд мероприятий, связанных с предвыборной кампанией.

В аппарате президента Турции сообщили, что его здоровье в норме.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Что известно о состоянии здоровья Эрдогана: Стало плохо в прямом эфире накануне выборов

Вице-президент сообщил, что состояние здоровья Эрдогана очень хорошее (подробности)