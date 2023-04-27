"Это новый Кашпировский": реакция российских звезд и жертв марафонов на задержание Елены Блиновской

Блогер, автор проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока 41-летняя Елена Блиновская на допросе в СК, народ высмеивает ее нефинансовые достижения. Последние семь лет Блиновская зарабатывает, продавая онлайн марафоны. Самый популярный из них «марафон желаний» прошли по неофициальным подсчетам около 6 миллионов человек. Теперь на Елену Блиновскую возбуждено уголовное дело по статьям 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). СК так формулирует суть обвинения: «По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей».

Известные люди, бывшие «марафонщики» и те, кто наблюдал за финансовым успехом «инфоцыганки» делятся первыми эмоциями и наблюдениями.

Пока на странице Елены Блиновской в соцсетях ее smm-менеджер не закрыл комментарии — люди так «сочувствовали» инфоцыганке.

Телеграм-канал «БП»: «Сегодня, на самом деле, исполнились желания тех людей, чьи родственники относили деньги Блиновской».

Актриса Юлия Меньшова в телеграм-канале: «Похоже, задержание Елены Блиновской будет главной новостью сегодняшнего дня. Трудно чему-либо посоперничать с суммой неуплаты налога в размере 918 млн. рублей… Подруга пишет: «Я думаю, что сегодня налоги спешно заплатят не только блогеры. И не только те люди, у которых они на миллионы. Мне тоже кажется, что сегодняшний день можно смело фиксировать в календаре профессиональным праздником налогового работника».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 27 апреля на Форуме безопасного интернета: «Ну что делать с инфоцыганами: нужно людям рассказывать, что весь их образ жизни, все что они показывают в социальных сетях – результат мошеннической деятельности. И уклонение от уплаты налогов. Думаю, что это не последний прецедент. Самое главное: важно понимать, что в этом явлении нет ничего нового. Были всегда такие деятели – мы все помним Кашпировского, Чумака… Просто они пришли на просторы социальных сетей. Блиновская – это наш новый Кашпировский. Посмотрим чем для нее эта деятельность закончится. Потому что для всех тех, кто был оффлайновыми крупными мошенниками – мы знаем как это закончилось. Как эта условная МММ развалилась. Думаю, что здесь будет тоже самое. Но налоги придется в итоге заплатить».

В социальных сетях активно обсуждают «марафоны». Приводим некоторые мнения пользователей.

Венера: «Побег на «Майбахе» - какое же у нее тщеславие! И ведь кто-то же ее предупредил?!»

Наташа: «Мишка Ефремов, жди новую сотрудницу колл-центра Елену Б. на работу!»

Василий: «Интересно, кто из блоггеров уже в аэропорту?»

Т.Т: «Кажется, что деньги Блиновской раздают сегодня комментаторам – все так рады за Лену…»

S.P.: «Слушайте, я прям из депрессии вышла от такой хорошей новости!»

Марина: «В Штатах ее бы уже «казнили» за такую сумму…»

Elena: «Звездные друзья Лены как обычно – голову в песок. Больше не друзья…»

Екатерина: «В прошлой жизни говорила, что она была рыбой. Рыбку поймали!»

Большой цветок: «Одна моя знакомая прошла марафон желаний и не поняла – почему у нее ничего не исполнилось. Отправила ей новость по Блиновской. Может прочтет какие там бабки и все поймет…»

Люди пишут: «Надо было шарик запустить перед границей!» «А курс по налогам будет?» «Елена, что посоветуете, чтобы не платить налоги?»