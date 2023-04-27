Каждое его слово может вызвать потрясение на мировых рынках: Глава ФРС рассказал правду о кризисе и Украине

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл Фото: REUTERS

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл почти не дает интервью. Он также избегает публичных выступлений, ведь каждое его неверно истолкованное слово может привести к потрясениям на мировых финансовых рынках. Хотя главе подобия центробанка (ФРС в США исполняет функции центрального банка страны, имея иную структуру – Ред.) похвастаться нечем – доллар теряет свои позиции основной мировой валюты, а инфляция и рост цен в США бьют все рекорды.

Но знаменитым российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) удалось с Пауэллом поговорить. И, как полагается в мире пранков, сделать это от имени другого человека. В случае с Пауэллом – от лица украинского президента.

Пауэлл констатировал провал западных санкций в отношении России: «Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального Банка России [Эльвиру Набиуллину], она вполне дееспособна… Она необычайно способный специалист, она очень хорошо осведомлена и умна. Она сделает всё, чтобы русские максимально избежали санкций. Хотя мы всё ещё думаем, санкции наносят вред, но не так сильно, как мы надеялись».

Пострадавшими от санкций он назвал… восточноевропейские страны, заодно признав, что темпы инфляции в США остаются чрезвычайно высокими, из-за чего нарушился порядок во всем мире: «Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и нарушение всего мирового порядка, который существовал так много лет… Мы наблюдаем инфляцию на самом высоком уровне за 40 лет».

Не исключил глава ФРС и рецессию американской экономики: «В большинстве прогнозов говорится, что экономика США будет расти, но на довольно низком уровне. Рост менее 1 процента. Но рецессия так же вероятна, как и очень медленный рост. А когда рост медленный, любое негативное событие – новый штамм коронавируса, событие на Украине — может ввести экономику США в рецессию».

Пауэлл предрек Украине полную зависимость от США. «Я знаю, что вы будете зависеть от помощи Запада и США, и я не могу это контролировать», - уверенно заявил он.

Полная версия этого и других пранков Вована и Лексуса доступны в их официальных группах «ВКонтакте», Телеграме и на Rutube-канале.