«Запустите шарики в небо и приберите квартиру»: Как Елена Блиновская зарабатывала миллионы рублей на чужих желаниях

Блиновскую подозревают в неуплате налогов на 900 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Один за другим российские блогеры-миллионники оказываются фигурантами уголовных дел за неуплату налогов. Первооткрывателем в этом ряду стала Валерия Чекалина, известная в соцсетях как Лерчик, которая задолжала государству более 300 миллионов рублей. Следующей стала Александра Митрошина с суммой в 120 миллионов рублей.

Пока их задерживали «в порядке очереди», пользователи соцсетей шептались – когда же руки налоговой дойдут до главной «инфоцыганки» страны Елены Блиновской, получившей популярность благодаря своему «Марафону желаний». И вот 27 апреля стало известно, что Елену задержали по той же статье. Сумма неуплаченных налогов впечатляющая – около 900 миллионов рублей!

ВЫПУСТИ ШАРИК - ЖЕЛАНИЕ СБУДЕТСЯ

После новостей о задержании Блиновской на ее страницах в соцсетях началась настоящая «вакханалия». Восторженные отзывы о курсах то и дело разбавляют злорадные высказывания, как бы модераторы не старались это исправить.

«Неужели скоро выйдет курс «Как сбежать из тюрьмы одной силой желания»? Или может - «Как превратить камеру в оазис одной силой мысли»?», - ехидничают под постами дивы некоторые.

А ведь именно марафоны и курсы принесли Блиновской славу и огромное состояние. Почему же люди ей так доверяли, несмотря на постоянный пересуды о том, что блогер занимается «инфоцыганством»? Об этом KP.RU рассказала психолог, которая из интереса сама прошла курсы Блиновской. За 4000 рублей Блиновская предоставляла психологу примерно 10 уроков в аудиоформате.

- Создается чат, куда присылают аудиосообщения. Каждый день ты выполняешь какие-то задания. Я не дошла до конца, мне было достаточно двух уроков. Там задания из серии: «Выпусти шарики в небо, твое желание сбудется». Это не то что первый класс, это ясельки. Мне это было неинтересно. У меня у самой 10 дипломов. Также было задание выбросить хлам из квартиры, чтобы почистить свои мысли. За невыполнение заданий из этого чата просто удаляют, - вспоминает психолог.

Блогер показывала в соцсетях, как живет на широкую ногу Фото: Иван МАКЕЕВ

ТОРГОВАЛА "ТАБЛЕТКАМИ-ПУСТЫШКАМИ"?

Незамысловатые задания якобы должны помочь человеку приблизиться к своей мечте, но так ли это на самом деле?

- Если даже дать человеку в руку камень и правильно это преподнести – сказать, что он волшебный, чудесный, исполняет желания, то это может сработать разве как эффект плацебо. Бывает, людям дают таблетку-пустышку и говорят, что тебя это вылечит от смертельного заболевания, - уверена Наиля Бирарова.

Насколько большие суммы зарабатывала Блиновская, можно догадываться, если налог с них составляет почти миллиард рублей. Жить коуч также предпочитала на широкую ногу. Так, в августе 2021 года она потратила около 120 миллионов рублей на празднование собственного дня рождения. На нем плясали и пели первые российские звезды. Ведущими стали Ксения Собчак и Иван Ургант. Но такой образ «дивы», как это неудивительно, еще больше помогал Блиновской распродавать собственные курсы.

- Вообще любой курс базируется на том, что коуч – это та конечная точка, к которой человек может прийти, пройдя тот же марафон. Но никогда не учитывается один нюанс – у всех разные исходные данные. Кому-то муж дает 400 миллионов рублей на стартовый капитал, а кто-то начинает с 20 тысяч рублей. Второму, наверное, несколько жизней понадобится, чтобы прийти к такому же итогу. Здесь важно понимать, какие у тебя исходные данные и не питать себя иллюзиями, - заключает психолог.

Сейчас Елена Блиновская задержана. С учетом, что поймали блогера при попытке сбежать за границу, мерой пресечения для нее может стать не домашний арест, как в случае с четой Чекалиных, а пару месяцев в СИЗО.

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