Актриса Елена Валюшкина: «Я не вышла замуж в третий раз! Но если кто появится, отчего же и не выйти?»

Актриса Елена Валюшкина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях в программе НТВ «Ты не поверишь!» появился сюжет о том, что актриса Елена Валюшкина, известная по фильмам «Формула любви», трем частям «Последнего богатыря» и только что вышедшему «Вызову», вышла замуж в третий раз. Именно на премьере «Вызова» журналисты актрису и «поймали».

В программе сообщалось: «60-летней актрисе не терпится поделиться радостной новостью: спустя два брака, которые, по мнению самой Валюшкиной, были не очень-то и удачными, она встретила своего единственного и неповторимого. Возлюбленный Валюшкиной - статный импозантный мужчина в расцвете лет, рядом с ним актриса светится от счастья. Елена Валюшкина сообщает: ее Андрей - финансист, познакомились они на вечеринке у друзей. А корреспонденты нашей программы замечают у актрисы колечко на безымянном пальце правой руки…»

Была в программе и прямая речь самой Валюшкиной.

- Андрей - это мой молодой человек. А вы думали, мы просто так тут ходим? Андрей не отвечай им, ничего не говори! В глаза смотрите, а не на пальцы! Да мы были уже в загсе, а вы все профукали!..

Но актриса только что пришла в гости на радио «Комсомольская правда» и там на вопрос «Говорят, вы в третий раз вышли замуж. Это правда?» ответила: «Нет, конечно».

- Появилась наша любимая передача «Ты не поверишь», они так подлетают всегда – «А с кем это вы стоите?», «А это ваш молодой человек?», «А вы уже замуж вышли?» Я говорю – «Да!» И все. А это мой сосед, друг замечательный, который был со мной на «Вызове», на премьере в кинотеатре. Причем рядом стояла его жена Лена. Но зачем разубеждать [журналистов «Ты не поверишь»]? Им же интереснее информацию какую-то подбросить. Так что вот так. Я свободна, легка. Но, не знаю, может, кто появится. Господи, чего третий раз-то не выйти? Можно и выйти!

Большое интервью с актрисой слушайте в ближайшее время на радио «Комсомольская правда» и читайте на сайте KP.RU.