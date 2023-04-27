В Сибае состоится Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье»

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» пройдет с 25 по 27 мая в г. Сибай.

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» пройдет с 25 по 27 мая в г. Сибай. Культурная программа Форума будет организована в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

- Совместно с Агентством стратегических инициатив мы проводим Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» с 2019 года и за это время добились впечатляющих результатов. За 4 прошедших года инвестиционный сабантуй объединил под своим началом порядка 5000 человек из России и более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. За все время проведения Форума были заключены 100 соглашений с общим экономическим эффектом 282 млрд рублей, - отметил Андрей Назаров.

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов рассказал, что для участников Форума запланирована насыщенная деловая и культурная программа.

- Всего в рамках деловой программы V юбилейного Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023» запланировано проведение более 20 сессий на различную тематику. В ходе профильных секций и пленарного заседания участники поделятся опытом инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций, а также обсудят методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России. Будут затронуты темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания комфортной городской среды. Кроме того, во время сабантуя будет работать выставка инвестиционного потенциала Республики Башкортостан, - поделился Рустам Муратов.

В инвестиционном сабантуе примут участие представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели. Традиционно, ожидаются гости из различных иностранных государств: стран СНГ, дальнего зарубежья, Ближнего Востока и Азии.

25 мая в рамках инвестсабантуя «Зауралье» состоится Форум бизнес-шерифов. Программа форума посвящена анализу ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства, вопросам оказания мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и их эффективности, обмену опытом и передовыми практиками в сфере взаимодействия государства и бизнеса.

Уникальный формат инвестиционного сабантуя позволяет превратить бизнес-форум в настоящий праздник, во время сабантуя гости и участники познакомятся с культурными и гастрономическими традициями Башкортостана.