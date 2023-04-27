Юрист Алексей Гатин: Елену Блиновскую ожидает показательная порка и реальный срок

Блогер Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

БОЛЬШАЯ ОГЛАСКА — К БОЛЬШОМУ СРОКУ

Перспективы известной блогерши, баронессы инфоцыганского бизнеса Елены Блиновской безрадостны. Напомним, ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов почти на миллиард рублей и отмывание денег, нажитых преступным путем.

27 апреля Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке сбежать из России в Белоруссию, а оттуда выехать еще дальше.

- Уклонение от уплаты налогов — достаточно частая статья в отношении предпринимателей, и суды чаще всего приговаривают их к условным срокам, - рассказал kp.ru управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» юрист Алексей Гатин. - Но в случае с Блиновской, думаю, будет по-другому: ее ожидает показательная порка и реальный срок. История получила слишком большую огласку, и ситуация может пойти по тому же сценарию, что и история с Михаилом Ефремовым. Его дело было на слуху, активно освещалось в СМИ и человек получил достаточно весомое наказание.

НА ШТРАФАХ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ

Уголовные дела по уклонению от уплаты налогов возбуждены в отношении еще двух топовых инфоблогеров — Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной.

Но оказывается, у них есть шанс избежать преследования.

- В отношении тех, кто впервые совершил такое преступление, закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если лицо добровольно оплатит задолженность, штраф и пени, - пояснил Гатин.

Еще один вариант облегчения участи — снижение инкриминируемой суммы.

- Могут провести налоговую реконструкцию, - продолжает юрист. - Когда налоговая начисляет суммы задолженности, она пересчитывает, каким был бы налог не по упрощенной системе, которой неправомерно пользовался предприниматель, а по общей системе. Но общая система подразумевает, что должны учитываться и все расходы. Например, блогеры покупали автомобили, видеокамеры, арендовали видеостудии, вертолеты, организовывали турпоездки для того, чтобы снимать клипы и продвигать свой бизнес. Все это должно учитываться. И налогооблагаемой базой является не просто доход, а разность между доходом и расходом. Так что можно побороться и уменьшить сумму.

По мнению юриста, шансы есть.

- В ресторанном бизнесе например, при такой методике пересчета нам удавалось уменьшить базу для начисления налога в два раза, - сказал Гатин. - А бывало, что ничего не получалось, потому что у людей не было расходных документов, чтобы подтвердить свои расходы. Так что все зависит от того, насколько аккуратно они вели бухгалтерию.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

Такой метод позволит не только сэкономить деньги, но и избежать наказания.

- С помощью налоговой реконструкции можно перейти из разряда «особо крупный размер» в просто «крупный размер», - продолжил юрист. - Это очень важно, потому что у каждого преступления есть срок давности. За уклонение в крупном размере это два года. А если обвинения относятся к 2019-21 годам, как пишет Следственный комитет, то думаю, адвокаты попытаются использовать такую возможность. Хотя в ситуации с Блиновской, мне кажется, это будет непросто, слишком крупная сумма.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ СХЕМА

Блогеры часто ведут бизнес как индивидуальные предприниматели (ИП) по упрощенной системе. У нее два вида. Доход минус расход, и с разницы платишь налог 15%, либо платишь 6%, но со всей выручки. Обычно выбирают второй способ. Но упрощенка имеет свои ограничения — в те годы, за которые Блиновскую привлекают к ответственности, это было 150 млн руб. в год.

- Когда предприниматель выходит на эту сумму, он перераспределяет выручку на доверенного человека, - объясняет механику Алексей Гатин. - Чтобы оставаться в упрощенке. Такая схема называется дроблением бизнеса. Когда видно, что единственная цель такого приема — уход от налогов, то налоговая доначисляет налог, как если было бы не по упрощенке, а по общей системе. И уже получается не 6%, а 33%.

Дробление бизнеса — это частая практика, к которой прибегают и в других видах бизнеса.

- Салоны красоты, автосервисы, ресторанный бизнес — там часто встречаются акты налоговых проверок о доначислении налогов, - пояснил Гатин.

КАК ВЫЯВЛЯЮТ МАХИНАТОРОВ

Выявляются такие махинации довольно просто.

- Вот работает ИП, и в середине года оно уже подошло к предельной сумме для упрощенной системы, - обрисовывает картину юрист. - И он понимает, что если примет еще контракт, то слетает с упрощенки. Что делать? Завести контракт на мужа, и прекратить до конца года работу по этому направлению. Но налоговая же видит, что полгода продавал человек свой продукт и вдруг стоп. Это самый глупый момент. Налоговая анализирует крупных игроков по соцсетям, видит яхты, «Бентли» и так далее, они же в этих блогах активно показывают свой растущий уровень благносостояния, им это нужно для развития бизнеса. Но тем самым они себя выдают. Это же все белыми нитками шито.

Можно действовать хитрее — с самого начала создать, например, пять ИП и по кругу равномерно принимать платежи. Или разделить по целям и задачам. Например, программы для мам, для одиноких, для мужчин.

- Само по себе дробление бизнеса не запрещено законом, но оно должно быть обосновано, - говорит юрист. - Например, у вас автосервис и ногтевая студия. Или рестораны — японский и итальянский, тут можно побороться. А в инфобизнесе обосновать дробление сложно: одно и то же медийное лицо, на котором все сосредоточено.

Блиновскую подозревают в двух уголовных статьях. Уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) - это лишение свободы до 3 лет. А также в отмывании денег, нажитых преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.