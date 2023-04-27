В России запустят программу долгосрочных сбережений граждан: в чем ее суть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Правительство подготовило законопроект по запуску программы долгосрочных сбережений граждан. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Программа будет работать на базе негосударственных пенсионных фондов. Суть такая. Ранее сформированные пенсионные накопления можно будет перевести в негосударственный пенсионный фонд для дальнейшего инвестирования или перечислять туда отдельные взносы. При этом государство поддержит участников программы материально: софинансирование в течение первых трех лет составит до 36 тысяч рублей в год.

Распорядиться накоплениями можно будет через определенный период участия в программе или после выхода на пенсию. При этом на программу будет распространятся система гарантий подобная той, что сейчас действует при открытии вкладов. Вот только сумма гарантии будет в два раза больше – 2,8 млн рублей.

- Программа даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, - пояснил премьер.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, новый инструмент позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием в финансовые инструменты. По словам Силуанова, инструменты эти надежные.

- Доходность по таким инструментам на среднесрочной перспективе выше, чем доходность по депозитам в коммерческих банках, - отметил министр.

Он также уточнил, что накопления по этой программе будут наследоваться в полном объеме за вычетом выплаченных средств.

Принять участие в программе смогут граждане, достигшие 18 лет. Для этого будет необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Но дело это исключительно добровольное!

Сбережения формируются за счет собственных взносов, ранее сформированных пенсионных накоплений или взносов от работодателя.

Размер и периодичность взносов участник программы определяет самостоятельно.

При наступлении особых жизненных обстоятельств (например, необходимости дорогостоящего лечения) деньги можно будет получить досрочно без потери доходности.

На заседании кабмина также обсуждали долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России. Как сообщил Михаил Мишустин, она утверждена. В ближайшие восемь лет ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны выйти по всем показателям на общероссийский уровень. Премьер пояснил, что для этого планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды; сформировать условия для повышения благосостояния граждан и защиты их прав.

- Предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, - сказал Мишустин.