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Жить на свете хорошо,

правда. Но в итоге

я бы в блогеры пошёл

и платил налоги.

Раз пошёл такой замес,

раз кругом осада,

я отдал бы Mercedes

и Land Cruiser Prado.

Чтоб скорей замять скандал,

я бы, бесшабашный,

на Рублёвке дом отдал

четырёхэтажный.

Я бы чешское биде

вместе с писсуаром

передал ГИБДД

безвозмездно, даром.

Пусть осёл, пусть гамадрил,

но упёрся б рогом

и музею подарил

Полокка с Ван Гогом.

Ренуар, Сезанн, Шагал,

Дюрер и Пикассо!..

Забирайте, я б сказал,

Яхту бизнес-класса.

Я же вам не идиот,

чтоб шутить с законом.

Отнимите вертолёт

с кожаным салоном.

Портсигар. Магнитофон.

Золотые ложки.

Бриллианты и айфон

в изумрудной крошке.

Обнулите навсегда

уровень в Майнкрафте!..

В общем всё берите, да.

Только счёт оставьте.

И пускай на нём лежит

три моих оклада!!

Всё же я не лыком шит.

Жить на что-то надо.

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