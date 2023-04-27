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Жить на свете хорошо,
правда. Но в итоге
я бы в блогеры пошёл
и платил налоги.
Раз пошёл такой замес,
раз кругом осада,
я отдал бы Mercedes
и Land Cruiser Prado.
Чтоб скорей замять скандал,
я бы, бесшабашный,
на Рублёвке дом отдал
четырёхэтажный.
Я бы чешское биде
вместе с писсуаром
передал ГИБДД
безвозмездно, даром.
Пусть осёл, пусть гамадрил,
но упёрся б рогом
и музею подарил
Полокка с Ван Гогом.
Ренуар, Сезанн, Шагал,
Дюрер и Пикассо!..
Забирайте, я б сказал,
Яхту бизнес-класса.
Я же вам не идиот,
чтоб шутить с законом.
Отнимите вертолёт
с кожаным салоном.
Портсигар. Магнитофон.
Золотые ложки.
Бриллианты и айфон
в изумрудной крошке.
Обнулите навсегда
уровень в Майнкрафте!..
В общем всё берите, да.
Только счёт оставьте.
И пускай на нём лежит
три моих оклада!!
Всё же я не лыком шит.
Жить на что-то надо.
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