Дело о потерянных миллиардах: сколько официально зарабатывала и с каких сумм платила налоги богачка Елена Блиновская

Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

Сколько на самом деле зарабатывала Елена Блиновская, задержанная за неуплату налогов на сумму 918 млн рублей, теперь выясняют следователи в тесном сотрудничестве с налоговиками. Но по документам, как выяснил сайт KP.RU, блогерша была весьма скромным предпринимателем. В ее бизнес-активах только ИП (доходы - до 200 млн в год) и турагентство "Тревел Ателье" с нулевой выручкой. Куда при таком положении дел шли деньги от бесконечных марафонов желаний - большой вопрос.

Между тем, по заработкам Елены Блиновской отчитываются также компании, которые с ней сотрудничали. В 2022 году таких набралось шесть, и сайту KP.RU удалось заглянуть в их отчетность.

Так, первая фирма, занимающаяся рекламной деятельностью, за прошлый год заплатила Блиновской за какие-то услуги 919,5 тысяч рублей.

Вторая компания (сфера деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) выплатила блогерше 4,5 млн рублей.

На сотрудничестве с фирмой по производству кинофильмов Блиновская заработала 57,5 тысяч за год; от тандема со страховой компанией получила 120 тысяч; за съемки для одного из федеральных телеканалов - 115 тысяч. Ну а книжное издательство выплатило Елене всего 1,2 тысячи рублей.

Таким образом, марафонщица-миллиардерша заработала "на стороне" всего 5,7 млн рублей (это около 476 тысяч в месяц) - с этих сумм компании и уплачивали налоги.

Но в уголовном деле Елены Блиновской речь идет совсем о других деньгах: при недоплаченных налогах на 918 млн, общий доход, лишь по самым скромным подсчетам, составляет 6 миллиардов рублей.

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