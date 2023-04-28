Михаил Дубин: Система маркировки успешно масштабируется на пространстве Евроазиатского союза

- Торговый оборот Узбекистана с Россией в прошлом году вырос почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов. И у нас, и у них действует система маркировки. Есть ли возможности для создания единой цифровой платформы, совместимой системы маркировки не только товаров России и Узбекистана, но и стран Евразийского экономического союза?

- В Узбекистане внедрена система маркировки, которая работает на базе российской технологии. Здесь систему развивает совместное с государством предприятие CRPT TURON. Российские же технологии используются в Казахстане, Киргизии и Армении. В Белоруссии используется своя технология, но она полностью совместима с нашей – у нее те же принципы и правила. Все специально сделано, чтобы не создавать барьеров для взаимной торговли. Система маркировки интегрирована и с налоговыми, и с таможенными органами этих стран. Поэтому взаимное перемещение товаров прозрачно и понятно.

Расскажу чуть подробнее про Узбекистан. Благодаря успешному трансферу цифровых технологий, их адаптации под реалии рынка, Республике за очень короткий период удалось успешно запустить сразу несколько проектов: маркировка табака, алкогольных напитков, лекарств. Маркируется бытовая техника. Узбекистан, кстати, стал первой на пространстве СНГ страной, запустившей маркировку этой группы товаров.

Особо отмечу маркировку пива. В Узбекистане эта продукция уже маркируется во всех форм-факторах. В России маркировка пива начала внедряться только с 1 апреля с кегов. Бутылки планируется маркировать с 1 октября этого года, банки – с 15 января следующего. Всем скептикам мы приводили именно Узбекистан, как пример того, что все работает и маркировка не оказывает влияния на пивоваренный бизнес.

Безусловно, одним из дальнейших шагов должна стать интеграция систем в масштабах всего ЕАЭС и Узбекистана. Это позволит упростить трансграничное движение товаров, обогатит системы всех стран новыми данными, позволит избежать двойного налогообложения или ухода от налогообложения недобросовестными игроками рынка. Процесс уже идет, обсуждаются вопросы взаимного признания кодов маркировки. Ведем такую работу и в Узбекистане. Уверен, она даст плоды и это позволит еще сильнее нарастить товарооборот между странами.

Фото: пресс-служба ЦРПТ​

- Насколько «белее» стал наш рынок от введения маркировки?

- Обеление рынка фиксируется по всем товарным группам, например, по шинам и покрышкам более чем вдвое, по парфюмерной продукции на четверть, по обувным товарам на треть. Когда была введена система маркировки сигарет, за первые месяцы после этого в стране было задекларировано 18 новых производителей. Понятно, что они с такой скоростью не создаются, а «обеляются».

Ввели маркировку воды – и «образовалось» 200 новых производителей. Процентов на 25 увеличилось количество новых участников рынка относительно тех, которых раньше видело государство - в сфере парфюмерии, обуви, легпрома. Количество производителей молочной продукции, выпускающих продукцию с признаками нарушений, составило 10% по итогам декабря 2022 года. Еще в начале 2022 года эта цифра составляла 30%. То есть количество фальсификата на рынке снизилось в три раза. Такие данные были получены благодаря сопоставлению данных системы «Честный знак» и «Меркурия», которые позволяют проанализировать объемы производства молочной продукции и происхождение сырья для ее производства.

Система маркировки — это инструмент, который дает эффекты как потребителям, так и государству и бизнесу.

Государство получает информацию, как работают рынки, видит, кто производит продукцию, как она перемещается, где продается. А это дает возможность принимать управленческие решения. Например, когда был ковид, на основании системы маркировки распределялись вакцины. Система позволяла предсказать потенциальный дефицит еще до того, как он сформировался и предупредить его. Это было важно, потому что вакцина имеет ограниченный срок годности.

Система маркировки дает еще и фискальный эффект. В Узбекистане с 2020 года сбор акцизов вырос на 20 % после внедрения системы маркировки. А в России в молочной отрасли в первый полный год после введения маркировки налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней составили 29,8 млрд рублей. На 32,4% больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель за последние четыре года.

Система дает в режиме онлайн не только информацию о том, кто и где произвел товар, кто продал - она видит еще цепочку его перемещения и цену сделок. Антимонопольные органы могут использовать эту информацию.

Эффект для бизнеса – прежде всего в выравнивании правил игры в конкурентном поле. Мы видим, что после введения маркировки легальные производители стали увеличивать долю рынка. Растет и прибыльность компаний. В России по закону производители имеют возможность получать информацию о том, что дальше происходит с их продукцией: как она двигается, где находится. Например, зачастую товарная цепочка оказывается длиннее оптимальной. Производители, используя данные о движении товара, могут исключить из цепочки ненужные звенья и за счет оптимизации логистики увеличить свою прибыльность.

Важнейший фактор для бизнеса - не допускать в рознице отсутствия товара. Система маркировки позволяет прогнозировать этот риск: используя данные, компании могут посчитать, в какой торговой точке может возникнуть дефицит и заранее предупредить его.

- Какие направления развития системы маркировки вы можете назвать ключевыми?

- Сейчас в Узбекистане проходит эксперимент по цифровому акцизу. Именно на базе маркировки. Маркировка идеально подходит в качестве базы для расчета акцизов, потому что позволяет проконтролировать наличие производства, его объем, а потом отслеживать и объем продаж. Это продвинутая технология с точки зрения налогов. Эффективна она и для бизнеса. Например, наша табачная отрасль за счет отказа от бумажной марки и использования цифрового акциза сможет экономить больше 2 млрд рублей ежегодно.

Еще одно направление развития – повышение качества и безопасности продукции. Сейчас мы отрабатываем блокировку на кассах продажи некачественной продукции, в первую очередь, просрочки. Мы видим, что в добровольном режиме к эксперименту подключились несколько крупнейших сетей, которые уже получили значимый эффект. Например, используя данные системы, они могут снизить цену товара и продать, когда срок его годности уже подходит к концу, а не дожидаться этого, чтобы потом утилизировать просрочку.

- Вы запустили приложение для работы в системе маркировки Честный ЗНАК. Зачем оно нужно и чем полезно? Насколько востребовано?

- У приложения в России 9,5 млн пользователей. Кстати, в Узбекистане работает аналогичное приложение ASL Belgisi – его уже используют 600 тысяч человек. Количество пользователей в обеих странах активно растет. Причем, не только потому, что расширяется список товарных групп, подлежащих маркировке, но и потому, что мы расширяем функционал приложения. Например, пользователям сейчас доступен поиск лекарств. Система представляет из себя виртуальный склад продукции, поэтому человек, который не может сходу найти в ближайшей аптеке какой-то препарат, может посмотреть в приложении, где он есть и сколько стоит.

Мы планируем расширить функционал приложения для молочной продукции, интегрировав его с системами Россельхознадзора. Помимо срока годности и ветеринарного сертификата, потребитель сможет увидеть источник происхождения сырья. Мы изучали потребительские запросы. Как оказалось, людям интересен регион происхождения сырья и размер хозяйства – большое оно, или маленькое.

У Россельхознадзора большой объем лабораторных тестов по сырью. И мы считаем важным показывать это потребителю. Фактически, мобильное приложение становится единым «окном» информации о товаре.

- Много ли нарушений, связанных с маркировкой? Кстати, они могут быть неумышленными - есть ли у производителей возможность не нарваться на проверку и штраф?

- Есть многие виды нарушений, которые система фиксирует в автоматическом режиме. Это, к примеру, попытки ввести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия, нарушение установленных цен, продажа товаров с истекшими сроками годности и так далее.

Мы как раз и стремимся к тому, чтобы контролирующие органы не тревожили лишний раз бизнес. В системе есть модуль, который показывает все отклонения, потенциальные нарушения. И мы считаем, что важно это показывать бизнесменам в их личном кабинете. Чтобы у людей была возможность самим исправить какие-то непредумышленные ошибки. Очевидно, что сразу выставлять за это штраф совершенно неразумно. Это и не цель. А вот если люди знают, но месяцами ничего не делают, очевидно, могут возникать вопросы. Работа показывает результат, число нарушений последовательно снижается. К примеру, в обуви в феврале было зафиксировано 679 тысяч нарушений при продаже товаров, в марте 2023 года это число снизилось до 398 тысяч. Аналогичная ситуация в легпроме: снижение с 430 тысяч в феврале до 345 тысяч в марте.

В целом идея в том, чтобы по максимуму автоматизировать работу контрольных ведомств и минимизировав влияние на бизнес, повысить эффективность его деятельности. Если уж куда-то приходить, то приходить туда, где есть самая высокая вероятность действительно злоумышленных действий. Надеюсь, данные системы будут востребованы и полезны, в том числе антимонопольными властями. Потому что информация о цене, наценке, связанности вовлеченных в товарооборот участников доступна, прозрачна и ее можно использовать.

- Минпромторг декларирует расширение списка товарных групп, подлежащих маркировке. Оно обеспечено технологическими и техническими средствами?

- Да, безусловно. Сейчас в поддержке, в развитии системы маркировки в России и в ЕАЭС задействованы свыше 1,5 тысяч человек, причем, в основном высококвалифицированные кадры, IT-специалисты.

Каких-то сложностей с технологической точки зрения я не вижу. В системе маркировки все технологии - наши, все исходные коды открыты.

У нас 165 технологических партнеров из России и зарубежья. У всех видов оборудования и ПО существуют российские аналоги или аналоги из дружественных стран. Для того, чтобы полностью нивелировать какие-либо риски мы превентивно начали перестраивать логистические цепочки. Как итог, уже сегодня более 50% кодов наносится на оборудовании из дружественных стран. Эта доля растет. Поставки замещены техническими решениями из Азиатского региона и Ближнего Востока. К примеру, более 80% оборудования для этикетирования завозится из Азии и ЕАЭС.

Аналогичный уровень уже достигнут при нанесении кодов в типографиях. Совместно с Минпромторгом, Агентством по технологическому развитию и Фондом развития промышленности ведется проект по локализации оборудования.

Кроме того, мы за свой счет сформировали запасы оборудования на складе в Подмосковье. Это около 10 тысяч единиц оборудования и расходных материалов. Аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, риббоны, печатающие головки, картриджи, самоклеющийся материал и другие. Их хватит на 6 месяцев бесперебойной поддержки отраслей. Запасы пополняются. Все продается по закупочной цене. Стоимость защищена от инфляции и валютных рисков. Собственные запасы также сформированы у многих производителей. Оборудованием и расходниками запаслись 150 системных интеграторов и более 100 типографий.

- Для крупного бизнеса затраты на оборудование для маркировки - не существенная статья расходов. Но есть и малый бизнес, фермеры… Есть ли решения, которые позволяют снизить финансовую нагрузку?

- Мы потратили много времени на то, чтобы эти затраты, то есть порог входа в систему, снизить до минимума. И сегодня каких-то значимых затрат это не требует, потому что есть разные способы маркировки продукции. Например, на больших производствах коды можно наносить не там, где происходит упаковка товара, а там, где производят упаковку. У нас развернута самая крупная в мире группа печати кодов на упаковке. Так получается наносить их и дешевле, и качественнее. Бизнес получает сразу упаковку с кодом, который надо только отсканировать и активировать.

Для малых производств доступны стикеры. Предприниматель может купить эти стикеры, наклеить на товар, и передать информацию с помощью бесплатного мобильного приложения. Такого рода решения мы постоянно активно развиваем. В том числе, с системой маркировки обязательным становится электронный документооборот. Оператор также является оператором ЭДО и предоставляет эту услугу бесплатно.

Учитывая те вызовы, которые сегодня есть в экономике, мы разработали специальные финансовые программы. Небольшим пивоваренным компаниям мы даем 50-процентную компенсацию на приобретение оборудования из наших собственных средств, а также трехлетнюю беспроцентную рассрочку. Этими программами воспользовались уже около 200 производителей. Учитывая социальную значимость фермерской молочной продукции, мы приняли решение поддержать малых производителей и здесь, и сделать их включение в маркировку максимально комфортным. Даже самые небольшие расходы для этого сегмента бизнеса чувствительны, поэтому ЦРПТ за свой счет компенсирует и им 50% расходов на оборудование для маркировки. Уже начали прием заявок.