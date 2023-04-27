В Киеве началась подготовка к контрнаступлению: Купи себе два гроба, а третий забери в подарок другу

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- Любой гасконец с детства академик, - говорил главный герой "Трех мушкетеров". А вот любой украинец с детства живет с такой рыночной жилкой, что парочка дипломированных маркетологов удавится от зависти, глядя на то, что устраивают украинцы.

Вот, например, в Днепропетровске, который украинцы переименовали в Днепр, открылся "Макдональдс". И местные жители обоего пола и прочих трансгендеров (на Украине сейчас это почти так же можно, как и в Европах) моментально выстроились в очередь. И, как и следовало ожидать, местные военкоматчики не упустили такую возможность пополнить ряды ВСУ "добровольцами". Патрули появились практически моментально. "Добровольцы" так же моментально из очереди испарились.

Но кушать-то им хотелось по-прежнему. И здесь сработала коммерческая рыночная жилка. "Девушка принесет еду из "Мака" за 250 гривен", - такие объявления появились в городских чатах. С одной стороны, конечно, недешево. Но если брать сразу на компанию… А если сравнить с вариантом получения повестки…

В общем, бизнес начал получать заявки, как вдруг… выяснилось, что эти объявления дают, кто бы вы думали? Правильно! Бравые военкоматчики! Это они "замаскировались" под добрых и отзывчивых девушек, и теперь им надо всего лишь прийти по адресу, который им сообщают сами потенциальные жертвы.

Но главное в любом рыночном секторе – это, безусловно, ориентированность на потребителя услуг и товаров. Все, как говорится для человека. И его друга. Не зря же так популярны на рынке акции из серии "Приведи друга".

Ритуальная похоронная контора "Прядко" в Киеве явно предчувствует украинское контр- или просто наступление. И проводит специальную акцию: Для военных и их семей. "При покупке двух гробов третий Вы получаете бесплатно! Подпишитесь на нашу группу и следите за новыми акциями". Там еще предлагают могильные кресты, скидки на поминальные банкеты рядом с кладбищем и Крематорием (так на плакате, наверное, из уважения), похороны с оркестром и много чего другого.

Оптимистично, гуманистично, все для людей. Что может по гуманности сравниться таким подходом? Ничего. Можно сразу похоронить, например, погибших на фронте мужа, сына и отца. Троих почти по цене двух. Хотя, если хоронить их в отдельных могилах каждого, то сэкономить получится только на гробах. А можно скооперироваться с соседями. Заодно и познакомиться, и подружиться. Вот когда бы так познакомились соседи или просто люди, живущие по соседству в домах или на одной улице? А теперь, благодаря такой акции, начнут в гости ходить или вместе на кладбище. Просто какое-то укрепление человеческих связей и отношений. А гробовщики просто так акции не станут проводить, значит, чуют, что пожива им будет немаленькая, чуют, как сказали бы в Одессе, за наступление и его итоги. И, что немаловажно, хлопцы могут уже заранее купить себе гробы. На всю компанию. Как заведено, приведи друга и - …

Нет, конечно, можно задаться вопросом, а зачем, вообще, в расцвете лет покупать гробы и отправляться на кладбище. Но, как вы понимаете, это не для нынешней Украины. За такой вопрос в нынешней можно без всякого гроба в братскую могилу.