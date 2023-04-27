Доктор Рошаль, рискуя собственной жизнью и здоровьем, шел против смерти и побеждал ее

Доктор Леонид Рошаль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Анна Юрьевна, сегодня большой национальный праздник – 90 лет Детскому Доктору Мира Леониду Михайловичу Рошалю.

- Я, пользуясь таким прекрасным случаем, хочу поздравить глубокоуважаемого, дорогого и горячо любимого Леонида Михайловича, с его сегодняшним днем.

С днем его рождения, который стал праздником для очень и очень многих людей – для всех для нас и для меня лично. Знаю его как человека великолепного, неподражаемого, доброго и мудрого, человека с большой буквы.

И - настоящего мужчину. Всегда такого красивого и импозантного, открытого и очень доброго.

От всей души, с юбилеем!

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня все отмечают его уникальные достижения…

- На мой взгляд, одна из самых главных его заслуг - это объединение врачебного сообщества.

Сообщества, которое служит одной цели – сбережению здоровья людей.

В этом и состоит главная роль великого доктора.

Мне кажется, его пример очень дорог и важен для каждого врача Российской Федерации. Да и на планете в целом.

- Анна Юрьевна, вы давно его знаете, вы лично чему научились у великого Рошаля?

- Я уже сказала, что Леонид Михайлович объединяет наше врачебное сообщество.

Он - и великий учитель для каждого из нас.

В первую очередь, восхищение вызывает его беззаветный самоотверженный труд на протяжение десятилетий.

И ещё доктор Рошаль обладает уникальной способностью - невзирая на риски для собственной жизни и здоровья, идти против смерти, побеждать ее.

И - спасать жизни и маленьких, и больших пациентов.

Низкий поклон Леониду Михайловичу. Светлых, светлых ему дней и здоровья.

- Спасибо вам огромное. Мы его тоже очень любим. Правда, не всегда догоняем, слишком быстро передвигается по нашей планете.

- Спасибо вам. Всего самого доброго и еще раз с большим праздником – днем рождения великого доктора и великого учителя.

- Ура. До свидания.