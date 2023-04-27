Ученые: Одиночество истощает человека не меньше, чем голод

Одна и не евши – вообще беда. Фото: Shutterstock

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», - писал еще Ленин, имея, правда, в виду не совсем одиночество. Но тем не менее оказался прав по сути – отрываться от общества вредно для здоровья. А еще и утомительно, как выяснилось. Одинокие люди, которые по разным причинам попадают в изоляцию – в физическую и психологическую - и не обязательно принудительно, лишаются жизненно необходимых социальных связей. То есть, максимально отдаляются от себе подобных. Но не «освобождаются - многие страдают. И не только душевно - одиночество проявляет себя физически. В чем убедились британские и австрийские ученые, которые обнародовали свои доводы в журнале Psychological Science.

В лабораторных исследованиях приняли участи 30 взрослых человек. В одной серии экспериментов они голодали целый день, в другой - ели, как обычно, но ни с кем и никак не общаясь. Тоже целый день. За состоянием и «голодающих», и «одиноких» следили.

Физические показатели удивительно напоминали те, которые ученые собирали чуть раньше, наблюдая за почти сотней пациентов, реально изолированных - по случаю COVID-19. Их состояние свидетельствовало о депрессии и заметном снижении уровней энергии. Но самое удивительное: «одинокие» - лабораторные, и реальные - испытывали такую же усталость, что и голодающие 8 часов. Общительным по жизни было труднее всего.

Возможно, от усталости – и психологической, и физической - нелюдимые чаще других преждевременно уходят из жизни.

Кстати, исследование коллег австрийцев и англичан – психологов из Университета Огайо (The Ohio State University, опубликованное в том же журнале Psychological Science, свидетельствуют: одиночество корежит и физиологию. Особенно в стрессовых ситуациях. У людей, лишенных социальных контактов, снижается иммунитет, их организм вырабатывает гораздо больше «плохих» цитокинов – веществ, способствующих воспалительным процессам.

Словом, нелюдимыми просто опасно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Женщины переносят одиночество лучше мужчин

Большинству людей, на самом деле, не нравиться уединяться, не смотря на стойкое убеждение в том, что время от времени надо побыть наедине с собой. Американские психологи под руководством профессора Тимоти Уилсона (Timothy D. Wilson) из Университета Вирджинии (Department of Psychology, University of Virginia) еще 10 лет назад доказали: многие предпочитают одиночеству любое даже не очень приятное действие.

В экспериментах принимали участие более 800 человек - мужчины и женщины, молодые и пожилые, интеллектуальные и не очень, студенты, служащие, рабочие. Словом, самые разнообразные добровольцы.

Испытуемым надо было просидеть в тишине - в изолированной комнате. Провести в одиночестве требовалось всего 15 минут, погрузившись в какие-нибудь свои мысли. Но нельзя было слушать радио, смотреть телевизор, читать, спать. И конечно же, не разрешалось пользоваться мобильниками и прочими гаджетами.

В этой серии экспериментов существенных гендерных различий не было: большинство добровольцев независимо от пола и возраста признались профессору, что они с трудом выдерживали испытание.

На следующем этапе ученые предложили участникам выбирать: получить 5 долларов и посидеть в одиночестве либо получить 5 долларов и довольно чувствительный удар током. Большинство, на удивление, выбирали ток. Лишь бы не грустить в тишине.

- Оказалось, что хоть как-то развлекать себя исключительно при помощи собственного мозга довольно трудно, - говорит профессор Уилсон. – Особенно, если об этом специально просить.

Ученый винит в первую очередь современные гаджеты и социальные сети, рабами которых многие стали. Даже во время романтических встреч «влюбленные» с трудом отрываются от мобильников - эдаких внешних раздражителей.

Интересные подробности: в экспериментах американцев удар током вместо изоляции от окружающих предпочли две трети мужчин. И лишь четверть женщин. Из чего исследователи и сделали вывод, что перспектива остаться в одиночестве пугает женщин куда меньше мужчин. А я-то всегда был уверен в обратном.