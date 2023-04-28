Алексей Комиссаров: Наша миссия - предоставить каждому равные возможности для реализации своего таланта

Алексей Комиссаров. Фото: ТАСС

- «Россия - страна возможностей» активно работает в новых регионах страны. Какие проекты вы считаете самыми успешными и состоявшимися?

- Жители Донецкой и Луганской Народных Республик и ранее могли участвовать в проектах нашей платформы, но с прошлого года мы расширили присутствие во всех новых регионах: сформировали команду, которая рассказывает о наших инициативах молодежи и взрослым людям в крупных городах и селах, а также открыли постоянное представительство в Луганске.

Сейчас президентская платформа «Россия - страна возможностей», отмечающая в этом году свое пятилетие, реализует 26 проектов, которые помогают каждому жителю нашей страны: школьнику и студенту, молодому специалисту и опытному профессионалу, управленцу и предпринимателю, волонтеру и учителю получить новые возможности для своего развития: поступить в вуз, определиться с профессией, выиграть грант на свое развитие или реализацию социального проекта, получить наставника, отправиться в путешествие по России и десятки других возможностей.

Проекты обновляются каждый год, появляются новые востребованные среди молодежи конкурсы и олимпиады. Только в прошлом году к нам присоединилось шесть новых проектов, а в этом году добавилась международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО».

Первым проектом, с которого и начиналась вся работа платформы, стал конкурс управленцев «Лидеры России». Его победители, финалисты и суперфиналисты занимают ключевые должности по всей стране, в том числе и в новых регионах. Например, Иван Кусов работает министром образования и науки Луганской Народной Республики, Олег Трофимов - первым заместителем министра образования и науки Донецкой Народной Республики, Алексей Лысов – заместителем председателя Совета министров по социальным вопросам Запорожской области. У нас на платформе нет более или менее успешных проектов, так как они все разные, и каждый предлагает свой путь к достижению цели, помогает в самореализации. Они представляют собой социальную лестницу для всех возрастов и профессий. Успех любого из проектов формируют прежде всего его участники. Вся наша работа строится для людей и ради их достижений.

- Вырос ли интерес жителей новых регионов РФ к проектам «России - страны возможностей»?

- Да, мы видим постоянный рост числа участников наших проектов среди жителей новых субъектов - совокупно уже более 100 тысяч человек из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей попробовали себя в конкурсах платформы «Россия - страна возможностей». В прошлом году специально для новых регионов мы запустили проект «Пишем будущее», на который подали заявки более 10 тысяч человек, и около половины из них отправились в поездки по нашей стране благодаря программе «Больше, чем путешествие». Среди победителей и финалистов из новых регионов, например Даниил Руднев из Луганска, который выиграл 1 миллион рублей в проекте «Твой ход», Анна Жижко из Донецка, ставшая победительницей конкурса «Моя страна - моя Россия», Александра Туркза из Макеевки (ДНР), выигравшая во 2-м сезоне проекта «ТопБЛОГ», а школьник Кирилл Копаев из Алчевска (ЛНР) стал финалистом проекта «Начни игру».

- Планируется ли открытие представительств в Донецкой Народной Республике, в Херсонской и Запорожской областях?

- Как я уже сказал, в конце прошлого года заработало представительство в Луганске, которое стало первым филиалом нашей платформы в регионах России. И этот опыт оказался очень успешным. Представительство стало местом притяжения активной молодежи, участников наших проектов и конкурсов. В нем регулярно проходят различные мероприятия: от презентации конкурсов до встреч с известными блогерами и экспертами.

В Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях в планах также открытие представительств. Но наша команда и сейчас активно работает в этих субъектах: спикеры платформы выступают в школах, колледжах, вузах, государственных организациях, вовлекают жителей в проекты и конкурсы. Мы планируем подписать соглашения со всеми регионами с подробными дорожными картами - планами конкретных мероприятий и сроками их реализации.

Вся команда платформы работает, чтобы жители новых регионов имели равный доступ ко всем возможностям для самореализации. В нашей команде - коренные жители этих регионов и выпускники наших проектов, в частности, команду подразделения возглавил победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Варяница.

Гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. Фото: РИА Новости

- Как вы оцениваете работу своей команды в новых регионах?

- Ребята большие молодцы, они буквально живут своим делом, не сидят на месте и активно работают во всех населенных пунктах, даже там, где, к сожалению, продолжаются обстрелы. Буквально месяц назад команда побывала в Рубежном, Сватове, Северодонецке, Алчевске и многих других городах ЛНР, а на прошлой неделе объездила большое количество населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Причем не только Геническ, Бердянск и Мелитополь, но и совсем небольшие населенные пункты. Команда также регулярно работает в Донецке, Мариуполе, Горловке, Макеевке и других городах ДНР. Каждая такая поездка сопровождается встречами с жителями, главами муниципалитетов, представителями учреждений культуры и образования. Только так можно узнать, что именно интересно жителям, понять их потребности и предложить конкретные проекты для участия.

- В конце прошлого года был проведен спецпроект платформы «Спасибо, братцы» для демобилизованных студентов Донбасса. Сейчас он продолжен: в каком формате этот проект будет проводиться, в чем его особенность?

- 20 апреля мы запустили проект «Спасибо, братцы!» для помощи в самореализации демобилизованным студентам Луганской и Донецкой Народных Республик. Пилотный проект был реализован платформой в декабре 2022 года. 50 студентов ЛДНР прошли недельную программу реабилитации в Москве после участия в военных действиях, причем многие из них до этого никогда не были в столице. Так мы хотели помочь демобилизованным студентам отвлечься и определиться, продолжат ли они учебу или сменят вектор, где будут работать. И нам это удалось. Не обошлось и без культурной программы и знакомства с проектами платформы «Россия - страна возможностей».

В этом году проект охватит 2000 студентов, демобилизованных с фронта в ноябре - декабре 2022 года. Помогать им в течение всего проекта будут наставники, обученные в Мастерской управления «Сенеж». Участников ждут просветительские, командообразующие, развивающие мероприятия и постоянная психологическая поддержка.

- Вы говорили, что в этом году планируете в РАНХиГС обучить 6 тысяч управленцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Запорожья. Какие стоят задачи и как продвигается обучение?

- Да, в программах академии в этом году примут участие до 6 тысяч человек - управленцев всех уровней власти новых регионов. По поручению Президента России Высшая школа государственного управления РАНХиГС в 2023 году проводит комплексное обучение сотрудников органов публичной власти новых регионов России. Мы передаем им необходимые знания и навыки для скорейшей интеграции в систему государственного управления России. Перед нами стоит задача выстроить максимум горизонтальных связей между участниками, чтобы они могли эффективно общаться друг с другом, обмениваться информацией и опытом. Это позволит максимально быстро запустить все процессы, которые в этих регионах нужно налаживать.

- Могут ли участники, которые из полуфиналов конкурса «Лидеры возрождения» не вышли в финал, участвовать в конкурсе «Лидеры России»?

- Конечно, могут. Конкурс дает возможность снова и снова пробовать свои силы не только тем, кто не дошел до финала «Лидеров возрождения». Это же правило распространяется и на тех, кто не является суперфиналистом «Лидеров России», финалистом конкурса «Лидеры России. Политика» и «Лидеры интернет-коммуникаций». Мы очень ждем в юбилейном, пятом сезоне «Лидеров России» жителей новых российских субъектов. У нас уже есть регистрации из всех четырех возвращенных регионов - Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В новом региональном этапе конкурса участники смогут предложить свои идеи по решению реальных проблем и вопросов своего субъекта.

- Как вы считаете, в чем заключается главная миссия платформы в новых регионах?

- Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить каждому жителю Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и всех других регионов страны равные и максимально широкие возможности для реализации своего таланта и профессионального потенциала, независимо от пола, возраста, социального статуса и рабочей специализации. Жители новых регионов, у которых раньше не было всех этих возможностей, сейчас крайне заинтересованы в наших проектах. А всех, кто еще не попробовал себя в конкурсах и олимпиадах платформы «Россия - страна возможностей», я призываю участвовать: это быстро, доступно и абсолютно бесплатно. Вы точно ничего не потеряете. Уверен, что мы увидим еще сотни жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей среди лауреатов наших проектов.