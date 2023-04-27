Более четырех тысяч человек вернулись домой благодаря проекту «Пятёрочки» «Островок безопасности»

Проект запустили в 2019 году совместно с Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» во всех магазинах сети.

«Островок безопасности» – это специальная зона у входа в магазин, оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся и дезориентированных людей. Зайдя в любую «Пятёрочку», заблудившийся человек может обратиться за помощью к сотрудникам магазина, каждый из которых прошёл полный курс обучения и знает, как действовать в случае обнаружения потерявшегося человека на территории торгового объекта: сперва о случившемся сообщается на горячую линию ЦППЛ, и далее специалист (в зависимости от сложившейся ситуации) вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда «ЛизаАлерт» в магазин. Также нуждающемуся в помощи предложат воды и удобное место на время ожидания.

Благодаря слаженной работе сотрудников торговой сети и оперативному реагированию с момента запуска проекта удалось оказать помощь 4 123 потерявшимся в разных населённых пунктах России, среди которых 230 детей. В марте этого года в магазин по адресу ул. Митинская, д. 46 в Москве прохожая привела пожилую женщину, которая не могла самостоятельно вернуться домой. Пенсионерка вспомнила лишь год рождения – 1938, а также имя и отчество – Светлана Павловна. Кроме того, женщина поделилась, что у неё есть сын, однако другой информации она вспомнить не смогла.

Сотрудник магазина Наталья оперативно связалась с ЦППЛ и сообщила о дезориентированной пенсионерке. Специалист Центра с помощью имеющихся данных нашла адрес проживания Светланы Павловны. В результате совместных действий пенсионерка благополучно добралась до дома, поблагодарив всех причастных. Так Светлана Павловна стала четырёхтысячной в списке тех, кому удалось помочь благодаря «Островку безопасности» в «Пятёрочке».

«Социальный проект «Островок безопасности» реализуется в наших магазинах уже 4 года в рамках комплексной программы «Пятёрочка с заботой». За год мы помогаем примерно тысяче человек. Чаще всего это пожилые люди и дети – именно они находятся в повышенной категории риска. Дезориентация в большом городе, потеря памяти, неспособность найти свой дом – каждая такая история не просто часть статистики, а проблема реальных людей, которым мы способны помочь, если будем действовать сообща. Именно поэтому в рамках проекта мы развиваем ряд инициатив, направленных на информирование общественности. Так, например, на специальном сайте у нас размещены материалы для детей, родителей и пожилых людей, которые в доступной форме объясняют, что нужно делать, если потерялся сам или обнаружил такого человека. Кроме того, совместно с партнёрами мы разработали уроки безопасности для детей, а программа обучения наших сотрудников не только развивает полезные навыки, но и позволяет каждому из них внимательнее относиться к окружающим. История Светланы Павловны доказывает, что проект работает: обладая знанием, создавая инфраструктуру и взаимодействуя с сообществом, мы помогаем тем, кто нам дорог», - комментирует Алина Юхневич, руководитель устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

По статистике, в рамках проекта «Островок безопасности» чаще всего за помощью обращаются в магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Казани.