Сезонная аллергия: как облегчить состояние

Фото: здоровое-питание.рф

Период, когда в воздухе появляется пыльца растений-аллергенов, становится настоящим испытанием для людей, страдающих от сезонной аллергии. Ее основные проявления: насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

Что можно сделать, чтобы облегчить симптомы:

1. Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Регулярно наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения.

2. Наиболее радикальный (и эффективный) способ избежать обострения сезонной аллергии – временная смена климатической зоны. Проще говоря, если вы можете куда-то уехать в разгар цветения «ваших» аллергенов – сделайте это.

3. Если же уехать не получится, организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой:

• ограничьте время пребывания на открытом воздухе;

• избегайте выездов на природу (в сельскую местность, в лес, на дачу, на пикник);

• держите окна закрытыми (в помещениях, в автомобиле);

• установите дома системы для очистки и фильтрации воздуха, используйте специальные сетки на окна;

• ежедневно проводите влажную уборку;

• вернувшись с улицы, обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос;

• избегайте употребления в пищу свежих фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, меда (многие растительные продукты имеют в своем составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций). Нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты.

4. Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем в воздухе при помощи специализированных ресурсов в интернете и мобильных приложений. Каждый год цветение растений может начинаться и заканчиваться в разное время в зависимости от погодных условий.

5. Вне сезона цветения растений ведите активный образ жизни. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, получайте как можно больше позитивных эмоций и впечатлений.