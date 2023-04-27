Владимир Путин: Россия сама обеспечивает себя удобрениями

Владимир Путин встретился с президентом Российской ассоциации удобрений Андреем Гурьевым. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился с президентом Российской ассоциации удобрений Андреем Гурьевым.

- За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя всеми основными видами удобрений, - заявил в самом начале президент.

Глава страны попросил Гурьева рассказать об ограничениях на российский экспорт, как они сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.

- Мы обогнали Соединённые Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая. За последние десять лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире, - доложил предприниматель.

Он добавил, что внутренний рынок остается для бизнеса приоритетным. Но и экспорт тоже растет благодаря инвестициям. Хотя в последние два года у него произошло «небольшое падение».

- Сколько у вас люди получают в среднем? – уточнил глава страны.

- Средняя зарплата – 130 тысяч рублей. Она разная по регионам, но средняя, она же зависит еще и от премиальных, - ответил Гурьев.

В конце Путин поблагодарил работников отрасли за рост агросектора:

- У нас рекордный урожай в прошлом году достигнут, в том числе за счет увеличения вложения удобрений в отечественном сельском хозяйстве.

Рост производства удобрений влияет и на экспорт зерна.