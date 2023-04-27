Россия подарила Турции атомный век: Путин и Эрдоган скрепляют отношения стран

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии поставки первого ядерного топлива для первого блока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции в режиме видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Специалисты Росатома с опережением графика, идя навстречу пожеланиям турецкой стороны об ускорении строительства первой в Турции АЭС «Аккую» в связи со столетием образования Турецкой Республики, совершили поистине колоссальный рывок: в хранилище осуществлён завоз ядерного топлива.

Это не дежурное мероприятие. Отныне строительная площадка официально превращается в стратегический ядерный объект. С этого момента ответственность за физическую безопасность станции переходит от гражданских охранных предприятий к силовым структурам Турции, а Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) вносит АЭС в список атомных объектов.

Вторая и третья АЭС не за горами

На церемонии завоза топлива выступили по видеосвязи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

- АЭС «Аккую» - один из самых крупных инвестиционных проектов России и важнейший совместный проект Москвы и Анкары, который позволяет развивать экономические и соседские связи, - сказал российский лидер. – У Турции теперь будет своя АЭС, которая обеспечит ее потребности в электроэнергии. Мы одновременно строим 4 реактора - это самая большая АЭС в мире. Около 300 турецких студентов у нас учились атомной энергетике, в Турции создается новый сектор экономики.

Эрдоган призвал всех порадоваться новому большому шагу, который делает Турция в развитии страны.

Экран с изображением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время торжественной церемонии. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Мы, пусть с опозданием в 60 лет, но присоединяемся к клубу держав с атомной энергетикой. Я от своего имени и от имени нашего народа благодарю Россию и ее специалистов за этот проект. АЭС не только обеспечит на 10% энергией нашу страну и создает новые рабочие места. Наши студенты учатся в России и получают новую для Турции профессию. Надеюсь, мы в ближайшее время с учетом полученного опыта на «Аккую» приступим к строительству второй и третьей АЭС в Турции.

Затем глава Росатома Алексей Лихачёв вручил министру энергетики Турции Фатиху Дёнмезу сертификат о передаче ядерного топлива турецкой стороне, после чего на площадке были подняты флаги России, Турции и МАГАТЭ. Поднимали их самый пожилой и самый юный участники церемонии - те самые, которые участвовали в закладке первого камня АЭС «Аккую».

От глухой провинции к бурлящим городам

Турецкое законодательство очень жёсткое с точки зрения охраны природы. Строители «Аккую» не имели права просто так сносить зеленые насаждения, леса - всё это приходится пересаживать. Пришлось даже изменить рельеф: было перемещено с гор около 2 миллионов тонн скального грунта и засыпана часть моря для строительства АЭС. Таким образом, территория Турции стала немного больше.

Масштаб строительства поражает воображение: каких-нибудь 10 лет назад здесь был уединенный залив, скрытый за окрестными горами. Сегодня здесь целый город будущего с очертаниями циклопических строений в искрящейся на солнце зеркальной облицовке. Это первая в мире АЭС, где одновременно возводятся сразу четыре реактора. Здесь работает международная команда: русские, турки, белорусы, казахи, узбеки и представители многих других стран. В проект строительства вовлечены около ста турецких компаний. Появление в этих краях АЭС стало прорывом не только в экономике страны. За эти годы невероятно изменилась и сама провинция Мерсин – из захолустья окружающие АЭС населенные пункты превращаются в города, население растет в геометрической прогрессии. В деревнях, где жили несколько сотен жителей, сейчас проживают тысячи работников и сотрудников будущей станции.

Хранилище ядерного топлива возводимой АЭС. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Мэр города Гюльнар Альпрслан Уновар, в юрисдикции которого находится АЭС, рассказывает о стремительных переменах в его районе:

- У нас всего жило 30 тысяч человек. А сейчас только сотрудников АЭС 30 тысяч. Мы не успеваем строить жильё, развивать инфраструктуру. Появились пробки, которых тут сроду никто не видел. Но мы работаем, помогаем местному населению приспособиться к изменяющимся условиям.

Он признаёт, что не сразу и не все местные жители восприняли новость о соседстве с АЭС.

- Были демонстрации протеста, люди боялись, что станция негативно повлияет на здоровье, экологию, уничтожит урожаи... Но мы объясняем, что такое атомная станция, устраиваем им экскурсии на неё. Появляются новые рабочие места, люди начинают хорошо зарабатывать, развивается местный бизнес, открываются новые магазины, рестораны, парикмахерские... Люди начали понимать, что АЭС - это выгодно и безопасно. С русскими у нас прекрасные отношения, мы друг друга понимаем и помогаем друг другу, - говорит он.

Выдержит любые катаклизмы

Завоз топлива - это ещё не ввод в эксплуатацию реактора, как многие думают, говорит директор АЭС Сергей Буцких:

- Согласно договору, срок сооружения АЭС составляет 7 лет после выдачи лицензии. Лицензию мы получили в 2018 году, поэтому энергетический пуск мы планируем в 2025 году, - говорит он.

Недавнее разрушительное землетрясение на юго-востоке страны, которое ощущалось и в провинции Мерсин, не могло не родить вопрос о безопасности станции на случай природных и техногенных катастроф. Сергей Борисович напоминает, что при выборе будущего места был выбран наиболее сейсмически безопасный район Турции, и даже во время недавнего катастрофического землетрясения, унесшего жизни более 50 тысяч человек, АЭС не пострадала.

Масштаб строительства поражает воображение. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- У нас рассчитало экстремальное землетрясение в 9 баллов, которое в принципе невозможно, таких еще история человечества не знала. Мы рассчитали оборудование и на падение самолёта, на взрывные воздействия, даже на цунами. Например, максимальная высота цунами в этом регионе - 7 метров, а наши защитные сооружения рассчитаны на 12. Все «фукусимские» тесты, которые мы сделали, обеспечивают безопасную эксплуатацию станции на протяжении десятилетий. Могу сказать, что сегодня это самая безопасная станция в мире.

«Душа поет!»

Мы ездим по будущей станции, останавливаясь на основным объектах: насосная станция, лаборатории и сегодняшняя гордость - зеркальное хранилище свежего топлива. Сотрудник станции Андрей, сопровождающий группу журналистов, сыплет терминами и названиями, через слово вставляя «единственное в мире», «уникальное», «такого больше нигде нет». В котлованах, ощетинившихся арматурой, копошатся сотни турецких рабочих. Вдруг в недрах бездонной ямы раздаётся разухабистое: «Эх-хаааа!» Крик подхватывается сонями лужёных глоток - и над станцией несётся ликующий рёв.

- Это ребята радуются - у нас несколько раз в день бывают такие произвольные вспышки хорошего настроения, - со смехом объясняет турецкий рабочий в огненно-жёлтой жилетке. - Знаете, работается хорошо, легко, сами видим, что строим, и душа петь начинает!

Есть на станции «гостевая точка», откуда вся стройка видна, словно с птичьего полёта. Там нас ждут молодые турецкие инженеры-атомщики, получившие образование в России. Один из них - специалист химического анализа второго контура - хрупкая девушка Пакизе Айше Джигаль.

Журналисты у макета атомной электростанции "Аккую". Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Когда наши страны подписали межправительственное соглашение о строительстве АЭС, я ещё училась в школе и сразу заинтересовалась мирным атомом, - рассказывает она. - Прочитала много интересного и решила пойти учиться в этом направлении. Отучившись в Анкаре на физмате, подала заявку на обучение в России, сдала экзамен и прошла курс по ядерной энергетике в Санкт-Петербурге. Я счастлива, что мне выпало стать одной из первых специалистов-ядерщиков в моей стране и работать на первой в истории Турции АЭС.

Счастливый номер 33

В шатре, развёрнутом на площадке АЭС «Аккую», выставлен макет будущей станции во всей её сияющей красе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, внимательно изучив макет, поделился с журналистами своим мнением:

- Очень оригинальный дизайн, присутствуют такие некоторые художественные детали. Но в то же время они функциональны, - сказал он.

В свою очередь, глава Росатома Лихачёв сообщил журналистам, что никакие сложности не остановили строительство атомной станции:

- Ни конфликт на Украине, ни санкции не повлияли на темп нашей работы. Хотя на долю «Аккую» выпали все напасти, какие только возможны - и пандемия, и санкции, и землетрясение. Но мы движемся по графику и рассчитываем запустить первый реактор по расчетным срокам - в 2025 году.

После сегодняшнего события строительная площадка АЭС официально превращается в стратегический ядерный объект. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Отвечая на вопрос о возможности строительства второй АЭС Турции в районе города Синоп, он ответил кратко: «Мы ведем переговоры с турецким правительством».

Журналистов провезли по местным фермерским хозяйствам - помидоры, клубника, бананы... Везде работа кипит, фермеры радуются, что погода хорошая, клиентов много, можно даже думать о расширении производства.

- У нас семейная ферма с 1976 года, - говорит местный предприниматель Фуркан. - Раньше у нас была небольшая плантация, а сейчас пришлось строить теплицы, расширять площади - с момента начала строительства АЭС заказов очень много, с трудом справляемся. Думаю, что придётся еще расширяться.

Такое же мнение мы услышали и в других фермерских хозяйствах. На клубничной ферме, где работают преимущественно сирийцы, хозяин по имени Али даже заявил, что так доволен тем, как у него идут дела, что готов давать клубнику россиянам со станции даже бесплатно - и тут же вручил нам пакет душистых ягод.

Интересный факт: Турция станет 33-й страной, имеющей у себя АЭС. Номер «33» имеет также код провинции Мерсин, где сооружается АЭС «Аккую». Турки видят в этом совпадении хороший знак.