Звезды о картине «Русский крест»: «Я ревела весь фильм. Смыло, наверное, всю косметику…»

Фильм успели посмотреть известные актеры и режиссеры. Их расспросили о впечатлениях. Оказалось, что «Русский крест» вызвал у них сильнейшие эмоции.

Фильм «Русский крест» вышел в кинопрокат на Пасху, 16 апреля. Основан он на поэме Николая Мельникова, замечательного писателя, поэта и актера, прожившего на свете всего сорок лет (1966-2006). Речь в ней идет о деревенском мужике по имени Иван Росток, который однажды увидел дивный сон: небесный воин сражался со страшным змеем. Вскоре все в жизни Ивана переменилось: горький пьяница, он завязал с самогоном, смастерил из дерева православный крест и пошел с ним собирать деньги на восстановление деревенского храма. Поставил картину Эдуард Бояков - знаменитый театральный режиссер.

Фильм успели посмотреть известные актеры и режиссеры. Их расспросили о впечатлениях. Оказалось, что «Русский крест» вызвал у них сильнейшие эмоции.

Дина Корзун актриса театра и кино: «Главное - прямая связь с Богом, сценаристом и продюсером каждого живого существа»

- Эта история учит, что можно проснуться в любой момент. Неважно, как ты заблуждался, грешил, был потерян. Никогда не поздно проснуться в сердце своем, вспомнить о Боге и начать жить по этой вертикали. Когда в твоём сердце прямая связь с самым главным в этом мире, самым высшим сценаристом, отцом, продюсером каждого живого существа – Всевышним. Никогда не поздно искренне и просто нести свой крест. Он может быть в любой профессии: можно быть хирургом и спасать детей, можно быть кинематографистом и делать вдохновляющие фильмы, можно быть таксистом и при этом встречать людей с улыбкой, желать им добра. Быть человеком никогда не поздно, а человеком может называться тот, у кого в сердце есть связь с Богом.

Анастасия Макеева, актриса театра и кино, телеведущая: «Это полная противоположность тому, чем нас пытается заразить Запад»

- Я просто ревела весь фильм. Смыло, наверное, всю косметику… А потом аплодировала стоя и кричала «браво». Это просто очень круто! Это фантастика. Хочется в пол поклониться автору. Я, честно говоря, проголосовала бы, чтобы такие фильмы показывали в школе. Потому что в нем показаны настоящие чувства русского человека. Там есть такие слова: «Забыли Бога, Русь, историю и род свой». Так вот, тот, кто все это забыл, ничего не имеет - человек из ниоткуда, без роду, без племени. Этот фильм – полная противоположность тому, чем нас пытается заразить Запад. «Не надо рожать детей – это же сопли, это траты! Не надо бороться, за Родину, можно переехать в другую страну и там прекрасно жить». И если ты это исповедуешь, ты вроде бы такой свободный – не дерево с корнями, а перекати-поле… Но человек так жить не может.

Анастасия Макеева.

Елена Захарова, актриса театра и кино: «Прорыдала весь фильм»

- Очень сильные эмоции. Я весь фильм прорыдала, вот честно. Настолько это пронзительная история, настолько она вовремя снята. И, конечно, Эдуард Бояков вызывает огромное восхищение. Он взял такую непростую историю в стихах, и так это все донес до людей… Мне кажется, это какая-то колоссальная работа, мощнейшая по истинной вере, по умению нести свой крест и веру. Здесь это все есть. Невероятное кино, конечно.

Андрей Максимов, писатель, телеведущий, режиссер: «Бог здесь, с нами, прямо сейчас»

- Такое кино — это очень смелый поступок. Меня поразило две вещи: я очень давно хотел посмотреть фильм про то, что Бог — это живая субстанция, что это не нечто, где-то там обитающее, а субстанция, которая существует каждую минуту и каждый день рядом с человеком. Он здесь, когда мы сейчас с вами разговариваем, например. Бог здесь. Это не получалось практически ни у кого, но это получилось у Боякова. И второе — это, конечно, актерские работы. То, что делает Пореченков: с его стороны это очень серьезный поступок, потому что очень сложная роль, очень немыслимая. И то, что делает Полина Чернышева. Это просто невероятно, потому что она, казалось бы, просто читает стихи… Самый главный результат этого фильма для меня — открытие поэта. И это замечательно.

Андрей Максимов.

Вячеслав Манучаров, заслуженный артист РФ: «Это история и про христианина, и про мусульманина, и про буддиста»

- Я во время картины плакал раз пять, для меня это такая редкость! Меня так трудно удивить чем-то. Это как бы броня, которую город, страна, ситуация в мире надевает на тебя. И во время просмотра она вдруг становится абсолютно прозрачной. Ты узнаешь в этом прежде всего себя. Да, конечно, это картина про «потерянное поколение» моего отца и вообще наших отцов. Но ты почему-то узнаешь себя, вспоминаешь, как ты где-то был прав, где-то не прав… Эта картина имеет четкую национальность — русскую, но она не имеет четкого вероисповедания. Эта история и про христианина, и про мусульманина, и про буддиста. Это история про путь человека к Богу и нахождение себя. Я на секунду подумал, что, если бы я не понимал русский язык и смысла тех стихов, которые произносятся в картине, она бы до меня все равно дошла. Так уж рассказана история. Можно говорить о новом киноязыке, новом жанре, если угодно, который родился как-то спонтанно, как все всегда у нас стране происходит. Ну и, конечно, хочется сказать, что это невероятно актуально сегодня.

Любовь Казарновская, оперная певица: «Это укол в сердце»

- И стар и мал поймет этот фильм. Не знаю, кем надо быть и какое надо иметь каменное сердце, чтобы оно не заплакало при виде такого. И, конечно, фантастическая работа Эдуарда Боякова, фантастическая, фантастическая работа актеров — без всякой сусальности, без педалирования каких-то моментов, которые могут разжалобить, как сказал Эдуард, сильно религиозную бабушку… А есть дух, который воспаряет после этого фильма. Есть укол в сердце, когда мы действительно понимаем, что у нас нет дороги назад, мы должны идти вперед, созидая новую страну.

Дмитрий Певцов, народный артист России: «Поэма Николая Мельникова написана кровью»

- Здесь все есть, действительно. А главное, есть поэт Николай Мельников, которого должны знать все, кто умеет читать на русском языке. Чем больше людей этот фильм посмотрит, тем лучше. Здесь для любого возраста, социального положения, вероисповедания есть свое. Для кого-то это будет удивлением, для кого-то - эмоциональным потрясением. Для меня это эмоциональное потрясение, я уже во второй раз смотрю и не могу сдержать слез... Поэма Николая Мельникова написана кровью, но с таким светом, с такой надеждой! И про себя он писал, в том числе, и про Россию. Для меня это радость, огромная радость, что сейчас появляется наше кино, оно начинает какими-то крупинками, какими-то самородочками появляться и проявляться.