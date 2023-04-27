Касым-Жомарт Токаев: национальный бренд Казахстана – это межнациональная гармония и единство

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

Масштабные и амбициозные реформы, осуществляемые в сегодняшнем Казахстане, невозможны без единства народа и стабильности, при этом единство – это не только путь к цели, но и один из столпов казахстанской государственности, убеждён президент республики Касым-Жомарт Токаев. «Наш народ не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжёлые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живёт в мире», – заявил Токаев на прошедшей в Астане 32-й по счёту сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Интеграция всех этносов в единую нацию»

Ассамблея народа Казахстана (АНК) была учреждена в 1995 году, через 4 года после провозглашения Независимости. Миссия АНК – служить «палатой национальностей», представляющей интересы всех этнических групп, и формировать гражданскую идентичность, укрепляя межнациональную гармонию. Помимо этого, АНК ставит целью развитие культур, языков и традиций народов Казахстана, расширение их связей с иностранными государствами и международными организациями. В 2008 году был принят закон, делающий АНК полноправным субъектом политической системы, наделённым правом делегировать представителей в высший законодательный орган страны.

В АНК и ассамблеях регионов работают политически активные граждане, представляющие национальные, культурные и социальные объединения, в ассамблею также входят лидеры общественного мнения и представители государственных органов всех уровней, пользующиеся уважением сограждан. Малые ассамблеи служат консультативными органами при главах городов и областей. В настоящий момент в АНК входит 583 человека. При ассамблее работает Научно-экспертный совет, в составе которого более 50 учёных, а также руководители исследовательских институтов и общественные деятели.

По данным портала «Всё о Казахстане», сегодня в 18-миллионной республике проживает 67% казахов, 20% русских, 3% узбеков, 1,5% украинцев, 1,5% уйгуров, 1% татар и 6% других народностей. В республике работает более 1000 этнокультурных объединений, в том числе 14 республиканских. По словам посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, 90% казахстанцев свободно владеет русским языком, на котором обучается более миллиона молодых граждан республики.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

Выступая на сессии АНК, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот «уникальный институт» обрёл новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике. 5 депутатов, назначаемые президентом по предложению ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять интересы всех этносов Казахстана. «Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства», – считает президент Казахстана.

Токаев также отметил, что в стране создаётся платформа для интеграции всех этносов в единую нацию.

«Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию, – сказал президент республики. – Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения».

Общенациональная идентичность

Глава государства отметил, что благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании в Казахстане не были омрачены националистическими эксцессами, а главными стали общегражданские мотивы, отразившие реальную политическую конкуренцию.

«Теперь мы вступили в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана. В обществе активно формируются новые идеи, новые институты, новые общественные отношения – это и есть настоящие реформы, меняющие облик общества и в целом государства. То, о чём мы ещё недавно говорили как о стратегических планах, стало осязаемой реальностью. Завтра постепенно превращается в сегодня», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент уверен, что за годы Независимости в Казахстане сформировалась новая общенациональная идентичность. «Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей. Наш паспорт даёт человеку полный объём прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса. Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства», – убеждён глава государства.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

Он подчёркивает, что паспорт Казахстана олицетворяет ценности единства и согласия. «Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность. При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, ещё более укрепится за счёт единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности, – заявил Токаев. – Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд».

Президент Казахстана уверен, что межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании. «Важно помнить, ни одна из стратегических задач государства по сути не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны», – подчеркнул Токаев.

А раз так, то необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия. «Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций. В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности», – с тревогой отмечает президент Казахстана.

Он пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жёстко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности должны держать этот вопрос на особом контроле. «Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны», – жёстко заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Плюрализму – да, радикализму – нет!» – этот принцип остаётся незыблем», – подчеркнул президент Казахстана.

Он считает необходимым разъяснять людям проводимую государством политику в сфере национальных отношений, показывать «бесчисленные примеры» дружбы и солидарности граждан страны, обеспечивать участие местных сообществ в работе Ассамблеи народа Казахстана и её общественных структур.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

«Необходимо расширять поле соприкосновения между этносами. Это позволит в конечном итоге сформировать в нашей стране единое общенациональное коммуникационное пространство. Ассамблея должна обратить особое внимание на работу в районах с полиэтническим населением, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества. Упомянутые мною принципы «мы разные, но мы равные», «единство в многообразии» должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования».

Кроме того, этнокультурное многообразие Казахстана должно находить своё отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках. Отдельного внимания заслуживает государственная поддержка средств массовой информации на языках различных этносов Казахстана, которые, по убеждению президента, должны «всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке».

Токаев предложил учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана – за лучшие работы в области литературы и журналистики, и за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Также появится новая государственная награда – Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации».

«Не путать патриотизм с национальным чванством»

Касым-Жомарт Токаев назвал «стратегическим направлением» владения государственным языком всеми казахстанцами. При этом граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объёме, «ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу».

«В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нём гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен», – считает президент.

«Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством, – заявил президент Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан – это большая сплочённая нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Убеждён, неуклонно следуя по пути построения сильного государства и справедливого общества для всех и каждого, мы превратим нашу страну в несокрушимый монолит свободы и независимости».