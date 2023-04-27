Первую NFT-коллекцию от ВКонтакте раскупили за 30 минут

ВКонтакте провела продажу собственной NFT-коллекции CryptoSpotty — первый кейс продажи невзаимозаменяемых токенов за рубли. 90% токенов пользователи раскупили за полчаса, а вся коллекция из 8000 Спотти разошлась менее чем за 1 час. Обладателями собственных токенов с легендарным маскотом стали более 3000 пользователей.

Соцсеть зафиксировала огромный спрос на коллекцию: уже на самом старте продаж в очереди на покупку одномоментно находилось более 10000 пользователей, а всего желающих купить NFT из первого дропа было десятки тысяч. CryptoSpotty стал топ-1 коллекций на маркетплейсе Rarible по объёмам продаж за час. Все полученные средства ВКонтакте отправит фонду «Внимание» на восстановление архитектурного памятника — доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

Социальная сеть провела первый успешный кейс продажи NFT за рубли в приложении VK NFT. Вместе с уникальными CryptoSpotty покупатели получили приоритетный доступ к следующим продажам коллекций на платформе ВКонтакте. Коллекция уже активно торгуется на вторичном рынке на маркетплейсе Rarible в несколько раз дороже первоначальной стоимости продажи. В будущем ВКонтакте запустит собственный NFT-маркетплейс для первичной и вторичной продажи с функцией минтинга — все авторы соцсети смогут самостоятельно выпускать, продвигать и продавать цифровое искусство.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы создавали проект VK NFT с уверенностью, что интерес к возможностям, связанным с технологиями NFT, чрезвычайно высокий — как у пользователей, так и у авторов, художников и брендов. С помощью инструментов ВКонтакте мы стремимся сделать эти технологии максимально доступными и понятными для самой широкой аудитории. Релиз нашей собственной цифровой коллекции CryptoSpotty вызвал настоящий ажиотаж. У каждого пользователя был запас времени, чтобы спокойно совершить оплату, поэтому во время покупки в VK NFT был некий аналог цифровой очереди. Если бы этой технической особенности не было, нашу многотысячную NFT-коллекцию раскупили бы за три минуты. В благодарность за такой интерес мы уже готовим нашим пользователям новые сюрпризы».

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте:

«Мы долго работали над тем, чтобы представить уникальное для России решение продажи NFT за рубли прямо в нашей соцсети. Спрос пользователей оказался даже выше, чем мы ожидали. Наша платформа справилась с колоссальной нагрузкой на платёжную систему: мы обрабатывали тысячи оплат в секунду. Учитывая огромный интерес, мы уже готовим следующий большой дроп, в котором будет ещё больше токенов. А в ближайшем будущем представим и отдельный маркетплейс с возможностями минтинга токенов, первичной и вторичной продажи прямо ВКонтакте».

28 апреля пройдёт последний этап продаж трёх самых редких NFT от цифровых художников — Руслана Вяльцева, Жени Зубкова и Миши Либерти. Их можно будет купить в чат-боте. Забрать легендарные токены от авторов смогут пользователи, которые сделают самые высокие ставки. Вместе с коллекционными NFT покупатели получат личные онлайн-встречи с художниками.