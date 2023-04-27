Фото предоставлено пресс-службой Российского общества Знание

В работе федерального Просветительского марафона Знание.Первые приняли участие более 22 тысяч зрителей, онлайн-трансляции набрали более 160 млн просмотров

Стремительные перемены в современной России, вклад молодежи в настоящее и будущее страны, а также возможности самореализации нового поколения в науке, бизнесе, общественно-политической деятельности, сфере культуры и искусства обсуждали участники федерального Просветительского марафона Знание.Первые. За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов из России и зарубежья, а в студиях марафона слушали выступления и задавали вопросы 22 357 молодых людей из самых разных уголков нашей страны – такое количество участников заметно превышает показатели предыдущего марафона.

Раскрывая тему «Время действий», спикеры марафона поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска своего призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как воспользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать свой путь в выбранной сфере деятельности. Благодаря прямым онлайн-трансляциям выступлений наставников создано 122 часа актуального просветительского контента, пополнившего цифровую библиотеку Общества «Знание». Полученные знания станут источником вдохновения, побуждающим молодых людей действовать здесь и сейчас в интересах своего будущего и будущего родной страны.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил большую ценность того, что Просветительский марафон дает возможность молодежи нашей страны пообщаться глаза в глаза с выдающимися наставниками, профессионалами в самых разных сферах.

«Я хочу всю команду Общества “Знание”, ну а в некотором смысле нас всех, поздравить с двухлетней годовщиной. Прошло всего два года. Глядя на марафон, на огромное количество участников, трудно поверить, что всего два года назад Президент РФ В. В. Путин поставил такую задачу – возродить легендарное Общество “Знание”. И это точно получилось. Всего два года, более 50 млн человек, принявших участие в лекциях и марафонах Российского общества “Знание”, более миллиарда просмотров лекций», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Актуальность выбора тем и спикеров марафона Знание.Первые подтверждает активное участие онлайн-зрителей. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в социальных сетях достигло почти 2 млн, а это более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего марафона.

Символично, что уже во второй раз одна из площадок марафона находилась в Луганске – это подтверждает неразрывную связь России с новыми регионами и помогает передать новому поколению из первых уст знания о нашей общей истории и перспективах развития. Также во второй раз участниками марафона в Москве стали ребята из новых регионов РФ, в Москву приехали 100 молодых людей.

Впервые трансляция марафона шла не только на сайте ведущей просветительской организации страны и в ее сообществе ВКонтакте, а еще и в виртуальном пространстве «КоМета» – это собственная разработка Сбера, которая на три дня превратилась в метавселенную Общества «Знание». На всех этих виртуальных площадках онлайн-трансляции уже набрали 161 млн просмотров.

Еще одной яркой инновацией марафона стало участие искусственного интеллекта. Нейросеть Kandinsky 2.1. в течение трех дней просматривала выступления спикеров московской студии и, исходя из содержания, генерировала изображения. Результаты творчества искусственного интеллекта в конце каждого из трех дней появлялись на странице Общества «Знание» ВКонтакте.

В большую команду наставников, которые делились личным опытом, рассказывали о трендах, возможностях, существующих проектах, мерах поддержки молодежи, вошли государственные деятели Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Новак, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Сергей Кравцов, Сергей Собянин, Алексей Кудрин. Сферу культуры и искусства представляли Юрий Башмет, Алексей Учитель, Дмитрий Харатьян, рэпер Птаха и другие. Ключевыми спикерами от крупнейших предприятий стали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, генеральный директор – председатель правления компании «РЖД» Олег Белозёров. Также выступали авторитетные ученые, общественные деятели, психологи, экономисты, преподаватели, знаменитые спортсмены.

Также ребята узнали на марафоне правду о ходе специальной военной операции и возможности внести личный вклад в защиту рубежей нашей Родины. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время выступления в Москве попросил ребят поднять руку, если их знакомые или родственники находятся в зоне СВО. Руки подняли многие, и тут же все присутствующие в зале встали, отдавая дань уважения и выражая поддержку каждому участнику СВО.

Никого не оставили равнодушными герои – военкоры, которые работают на передовой. В Луганске выступил казачий полковник, главный редактор издания «ЗОВ ТВ» Евгений Лисицын, в Екатеринбурге – эксперт по баллистике Адриан Боке, в Пятигорске – независимый репортер, участник интернациональной бригады «Пятнашка» Павел Кукушкин. Все они откровенно рассказали ребятам, каково это – рискуя жизнью, говорить правду. Поделился своей историей и сербский доброволец в вооруженных силах ДНР Деян Берич. Независимые журналисты Томас Рёпер из Германии и Сонья Ван де Енде из Нидерландов рассказали, почему поддерживают Россию и стараются разрушить мифы о нашей стране у зарубежной аудитории.

Марафон Знание.Первые поставил рекорд по количеству участвовавших лекторов из других стран – Франции, Германии, Австрии, Сербии, Нидерландов, Израиля, Индии, Китая, США, и это показывает, что Россия продолжает укреплять международное сотрудничество в разных сферах вопреки попыткам стран НАТО изолировать ее от мира. Так, энергетический аналитик и бывший Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль открыла правду о том, как Запад манипулирует сознанием людей и демонизирует нашу страну. Активный участник процесса укрепления отношений между Россией и Китаем Сунь Юэ выступил с лекцией о сходствах и различиях культуры двух стран.

Один из ведущих мировых экспертов по цифровой трансформации Джасприт Биндра подключился по телемосту из Индии и разъяснил, как меняется мир под влиянием цифровых технологий. Председатель совета директоров Российской экономической школы (РЭШ) Алексей Кудрин представил интересные примеры применения больших данных в самых разных сферах – от маркетинга до здравоохранения. А Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как цифровые технологии породили киберспорт, который станет неотъемлемой частью инновационного, разработанного в России мультиспортивного турнира «Игры будущего». То есть традиционная олимпийская триада – тело, воля и разум – дополняется четвертым компонентом – это современные технологии.

Марафон Знание.Первые был посвящен человеку действующему, поэтому организаторы провели анонимный опрос молодежи и выяснили, какие черты характеризуют человека действующего. Участники марафона ответили, что это решимость, харизма, лидерство и целеустремленность. А в ответ на вопрос, кто из известных личностей больше всего подходит под определение человека действующего, подавляющее большинство назвали Президента России Владимира Путина, также в топ-3 вошли сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России Александр Карелин и Олег Белозёров.

Спикеры марафона на московской площадке не только выступали со сцены, но и встречались с самыми активными участниками марафона в составе малых групп для разговоров в непринужденной обстановке, без камер и записи, о жизни, профессии, личностном развитии. В таких «Блиц-Диалогах» делились опытом Максим Орешкин, Антон Силуанов, Денис Пушилин, Александр Карелин, Карин Кнайсль, Алексей Лихачев, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, участники съемочной группы фильма «Вызов» – космонавт Петр Дубров и актриса Евгения Ахременко, вице-президент – директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко, директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов, российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка, пранкеры Вован и Лексус.

Новым форматом взаимодействия спикеров с аудиторией марафона стали арт-перфомансы популярных российских исполнителей, которые проходили в московской студии и транслировались на всех площадках. О своем оригинальном стиле, источниках вдохновения и восхождении на олимп славы рассказали поп-певица Zivert, солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук, основатель группы PIZZA Сергей Приказчиков. Музыканты также ответили на вопросы ребят и спели для них свои хиты. А вокалисты группы Uma2rman Сергей и Владимир Кристовские исполнили песню «Звезды» вместе с участниками марафона и рассказали, как появился ее уникальный клип. Это совместный проект с космонавтом Сергеем Корсаковым, который на борту МКС в невесомости записал вокал для клипа, сыграл на электрогитаре и снял видео.

Еще одним новым форматом взаимодействия с молодежью стал Кампус Просветительского марафона Знание.Первые, созданный впервые при участии партнеров Российского общества «Знание» в Центральном Манеже в Москве. VK, Роскосмос, Благотворительный фонд «Система», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», SuperJob, Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, издательская группа «Эксмо-АСТ», BY Universe оборудовали площадки, оснащенные по последнему слову техники, где участники марафона узнавали о конкурсах, подавали заявки, общались с экспертами по трудоустройству, космонавтами, ректорами университетов, деятелями искусства и культуры, проявляли свои таланты на воркшопах ведущих вузов и мастер-классах, путешествовали по виртуальной вселенной и создавали цифровой контент.

В «Аудиториуме Знания» на Кампусе впервые работала молодежная дирекция марафона: в течение трех дней активные школьники и студенты делились впечатлениями о текущей программе и конструировали вместе с экспертами проект осеннего марафона. К примеру, предложено в качестве эксперимента дать возможность выступить детям, приглашать больше волонтеров и меценатов, расширить круг спикеров из числа успешных ученых и предпринимателей, так как молодежи интересен их практический опыт.

Оживленно было и в блогерской лаунж-зоне на Кампусе марафона, где можно было взять автографы на память и лично пообщаться с популярными блогерами, среди которых спортсмен Саша Стоун, фигуристка Камила Валиева, продюсеры Наташа Гасанханова и Надежда Бондарева.

Уже по традиции в программу марафона были включены специально снятые лекции-экскурсии с известными людьми по интересным местам России – 12 фильмов. Доктор исторических наук Никита Ломагин и заместитель главы объединения «Ленрезерв» Елена Буянова познакомили зрителей с самым большим частным музеем Великой Отечественной войны. Единственный блогер-машинист метрополитена Владимир Коннов показал столичную подземку. Глава комиссии по экоэффективному туризму Ленинградского отделения Русского географического общества Антон Юшко предложил прокатиться на ретропоезде в карельский горный парк «Рускеала». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел экскурсию по знаменитому зданию во Всеволожске, где располагался госпиталь для летчиков.

Записи онлайн-трансляций из пяти студий марафона с лекциями и интервью о тенденциях, инновациях, развитии экономики, науки, культуры и искусства, защите исторической правды, о возможностях молодежи в России уже выложены в открытый доступ на сайте Общества «Знание» https://www.znanierussia.ru/, в сообществе ВКонтакте https://vk.com/znanierussia и виртуальном пространстве «КоМета»: https://metapark-demoday.ru/.

Также в этом году в рамках марафона Знание.Первые проходит Всероссийская просветительская акция «Прогулка со Знанием». Главы регионов вместе с активными школьниками и студентами отправляются по знаковым местам в регионах страны. Такие прогулки состоялись в 17 регионах, запланировано еще 27. К примеру, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил с ребятами мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецке, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный провел авиаэкскурсию «Над Жемчужиной Арктики» для школьников из Нарьян-Мара, а губернатор Камчатки Владимир Солодов совершил с молодыми людьми прогулку по рыболовецкому колхозу им. В. И. Ленина.

Справочно

Первый Просветительский марафон состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». Следующий марафон был приурочен ко Дню знаний и проходил с 1 по 3 сентября 2021 года. Третий Просветительский марафон проходил с 17 по 19 мая 2022 года и был посвящен новым возможностям, которые открываются молодежи в разных сферах. С 31 августа по 2 сентября 2022 года состоялся четвертый марафон, и впервые к нему присоединились жители новых регионов.

***

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.