«Счастливые родители»: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись после шести лет брака. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись в декабре 2020 года после шести лет брака. Супруги расстались отнюдь не друзьями, но со временем смогли наладить отношения ради общей дочери Мии. На днях девочке исполнилось 6 лет, и ее родители воссоединились на дне рождения дочки.

На своей странице в соцсетях Полина опубликовала совместное фото с бывшим мужем. На снимке Гагарина и Исхаков сидят рядом друг с другом на веранде одного из московских ресторанов.

«Счастливые родители лучшей девочки на свете», - подписала фотографию 36-летняя певица.

Певица и фотограф воссоединились на дне рождения дочери Мии. Фото: соцсети.

Лица Мии Полина никогда не показывает – видимо, артистка считает, что ее дочь еще слишком мала, чтобы светить ее на публике. Полина также воспитывает сына Андрея от актера Петра Кислова.

Дмитрий Исхаков не скрывал, что у них с Полиной после развода были очень напряженные отношения. Фотограф жаловался, что бывшая жена препятствует его общению с дочкой и вывозит девочку отдыхать за границу без его ведома. Дмитрий признавался в интервью, что переживал за Мию, которая проводила время с новым возлюбленным своей матери. При этом имя нового избранника Полины он не называл, отмечая, что это неважно, а его реакция абсолютно нормальна для любого отца.

Бывший муж Гагариной также рассказывал, что, хотя и встречался с женщинами после развода, ни одна из них не тронула его сердце. Позже фотограф признался, что у него появилась возлюбленная, но ее имя он не раскрывает.

Полина же с недавних пор перестала скрывать нового избранника. Говорят, причиной ее расставания с Исхаковым стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым сотрудничала звезда. И хотя Гагарина и Чиняев не комментируют свои отношения, время от времени они вместе появляются на публике.

51-летний Чиняев и 36-летняя Гагарина работали вместе над песнями Полины, и в итоге влюбились друг в друга. Пара долгое время не афишировала свои отношения. Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной он сотрудничал со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Известно, что до встречи с Гагариной Владимир был женат, они с бывшей женой воспитывают двоих детей.