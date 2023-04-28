Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Для «Гепардов» на Херсонщине климат плохой

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя свыше 70 бойцов ВСУ, бронемашину, два автомобиля, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика». «Западная» группировка войск на Купянском направлении отправила во тьму до 110 «воинов света», две бронемашины, три автомобиля и РСЗО «Град». «Южная» группировка войск уничтожила свыше 400 солдат незалежной и наемников, две БМП, шесть бронемашин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесли националистам такой урон: до 60 бойцов, БТР, боевая машина ЗРК «Тор-М1», три автомобиля, американская артсистема М777 и два склада боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ. На Херсонском направлении уничтожено до взвода, четыре установки ЗРК «С-300», немецкая зенитная самоходка «Gepard», два автомобиля и две гаубицы Д-30. Силы ПВО за сутки сбили 21 украинский беспилотник. Летать — так летать, стрелять — так стрелять.

К украинским морпехам прилетел привет с моря

Минобороны РФ порадовало вестями с морских просторов: «Ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены». По данным российского оборонного ведомства этот прицельный удар помешал выдвижению подразделений украинских морпехов в районы боевых действий. А что им там делать — они забыли печальную участь 36-й отдельной бригады морской пехоты в Мариуполе?

В Марьинке у ВСУ осталось всего 9 кварталов

Денис Пушилин, глава ДНР, заявил, что наши подразделения контролируют большинство кварталов города Марьинка. По данным руководителя республики, в зоне видимости наших войск - почти все украинские позиции. Вот что сказал Пушилин: «Из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. Под огневым контролем находятся практически все позиции противника». Высоко сидим, далеко глядим.

Глазастые немцы рассмотрели разбитую высотку — опорный пункт ВСУ

А в это время «Военкоры Русской Весны» («РВ»), со ссылкой на немецких военных экспертов сообщают, что ВКС России взорвали главную крепость ВСУ на юго-западе Артемовска (Бахмута). Отмечается, что один из российских истребителей-бомбардировщиков разрушил бомбой десятиэтажное здание, которое считалось основной оборонительной позицией ВСУ в этом районе. В это же время Минобороны РФ сообщило о взятии российскими штурмовыми отрядами под контроль четырех кварталов в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Ну, пока кварталы брали — и высотку снесли.

В Запорожье отметились Зеленский и колонны техники

Владимир Рогов, член совета Запорожской обладминистрации, сообщил, что накануне ночью ВСУ ускорили переброску войск в Запорожской области. Переброска живой силы и техники ведется по мосту Преображенского через остров Хортица, который расположен в черте города Запорожье, остающегося под контролем Киева, оттуда они движутся в район Орехова. Рогов уточнил: «Средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы». В область перебросили войска из Полтавской и Черкасской областей. И в это же самое время в Запорожье нарисовался… Зеленский. По данным Рогова, с участием шестого президента незалежной снимают какой-то ролик, но «делают это максимально секретно, чтобы нигде это пока не звучало». Кто-то куда-то хочет въехать на белом коне. Как бы не взбрыкнул.

В Мелитополе пытаются запугать силовиков

В четверг в Мелитополе прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало рано утром на улице Кирова у дома начальника Приазовского отделения полиции Александра Мищенко. 42-летний Мищенко был тяжело ранен, доставлен в больницу, врачи его спасти не смогли. Ранения получил еще один правоохранитель, который был за рулем машины. Его жизни ничего не угрожает. Боевики отомстили офицеру за то, что с началом СВО он встал на сторону России и помогал другим коллегам определиться с выбором.

Запад поставил почти 100% обещанного оружия

Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, утверждает, что Киев получил более 98% обещанных единиц боевой техники. Каволи заявил: «Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций». Таким образом 59-летний американский генерал отверг стоны, несущиеся от представителей киевского режима, что они получают недостаточно техники и не вовремя. А, может, у них просто разные преставления о достаточности?

В Британии Зеленскому дают полгода на успех

Тим Уилласи-Уилси, бывший британский дипломат и профессор военных исследований, полагает, что у нынешнего лидера самостийно осталось не более шести месяцев для достижения хоть какого-то видимого успеха в конфликте. В аналитической публикации для издания The Scotsman профессор пишет: «Если предположить, что весенние наступления Киева начнутся в ближайшие несколько недель, то это дает Украине шесть месяцев на достижение какого-либо успеха в противостоянии. Но этого будет очень трудно добиться. Так как атаковать сложнее, чем защищаться». При том Уиллас-Уилси думает, что добиться приемлемого для Киева результата путем переговоров будет практически невозможно при нынешней диспозиции. А как же надежда на британские чудо-танки «Челленджер»?