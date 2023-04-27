Россия заставила оттянуться украинскую артиллерию и разрушает систему ПВО: Порыв в военном деле изменил ход спецоперации

Расчет «Ланцета» разворачивает пусковую установку и приводит в боевое положение дрон. Фото: Александр КОЦ

ЧТО ВДРУГ СЛУЧИЛОСЬ?

Признайтесь, вы ведь не читаете каждую боевую сводку, которую публикует родное Минобороны. А зря. Иногда в монотонном перечислении уничтоженного обнаруживаются интересные детали, по которым можно судить о появлении на фронтах нового аргумента, способного если не переломить ход боевых действий, то существенно на него повлиять.

Листаю очередную сводку, а там — на тебе: за сутки на одном направлении было уничтожено 4 (!) пусковые установки системы ПВО С-300 и одна немецкая зенитная самоходка «Гепард». Люди, следящие за ходом СВО, отлично понимают, что достать подобные системы в глубине Украины у нас возможностей не много. А тут — сразу 4 установки! Что вдруг случилось?

А случилось вот что. Светлые головы в России вдруг вспомнили, что еще с начала 2000-х наши оборонщики вели разработку «унифицированного модуля планирования и коррекции» (УМПК) для авиабомб. И даже выставляли свое ноу-хау на разных международных выставках. Если без множества непонятных технических подробностей, то это крылья для обычных неуправляемых авиационных бомб, плюс блок наведения. И обычный «чугуний» (как называют летчики, к примеру, бомбу ФАБ-500) превращается в мощнейший высокоточный боеприпас! Который к тому же самолеты запускают с огромной высоты, не входя в зону действия ПВО противника. И летит этот «чугуний», кто говорит — на 60, а кто — на 80 километров, прерывая спокойную размеренную жизнь ВСУ в ближнем тылу.

«ШИКАРНО ПОРАЖАЮТ!»

Тут, кстати, командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев пожаловался:

«Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, поскольку применяет эти бомбы без вхождения в зону нашего ПВО. При этом, действия его бомбардировочной авиации прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет воздух-воздух».

Беспокоиться есть от чего. Только, к примеру, украинские диверсанты разгулялись на островах Днепра к югу от Херсона, как мощные взрывы начали сотрясать их опорные пункты и места базирования, оставляя после себя только заполненные водой гигантские кратеры. Разведчики с земли подают цели авиации, а та из глубины нашей территории засылает бомбы с крыльями прямохонько в цель. Кадры, снятые с беспилотников, действительно впечатляют. Это не коптер с гранатой, и даже не дрон с миной. Тут качество поражения совершенно иное.

- Реально попадают? - спрашиваю разведчиков.

- Шикарно поражают! - уверяют они.

Что делать противнику в ситуации, когда твои подразделения безнаказанно кроют 500-килограммовыми бомбами (а их у нас очень много, и это мы еще не достали полуторатонные, а на то модуль и унифицированный, что подходит на разные типы авиабоеприпасов)? Правильно, подтягивать из тыловой глубины прямо на линию фронта средства ПВО, которые могли бы отпугнуть наши бомбардировщики, вооруженные «чугунием».

Но мы засекаем эти системы ПВО и наносим по ним удар (как те самые 4 установки ПВО за день!).

А дальше - в работе гвоздь «сезона» - наш барражирующий боеприпас «Ланцет» с дальностью не то 40, не то 70 километров — пусть противник гадает. Этот дрон-камикадзе уже очень громко заявил о себе на Сватовском рубеже, заставив украинскую артиллерию оттянуться от линии фронта на предельное для стрельбы расстояние. «Ланцеты» уже стали настоящим открытием по ходу Спецоперации.

СТРОЯТ ГАУБИЦЫ ИЗ БРЕВЕН

В наши подразделения «Ланцеты» передавались не сразу. Сначала в реальных боевых условиях их испытывали «заводчики» (так здесь называют представителей оборонки). Это асы своего дела. Они же вели обучение операторов.

- Экзамен сдавали молча, - вспоминает штатный «ланцетчик» 98-й дивизии ВДВ Макс. - они проследили, чтобы мы от и до все сделали самостоятельно, без подсказок. Мы все цели поразили без замечаний.

- Как действия противника меняются с появлением у нас нового оружия?

- Они начинают оттягивать свою и артиллерию, теперь в лучшем случае подъезжают поближе, отрабатывают и уезжают. Начали маскироваться лучше, глубже в леса технику убирают, устанавливают «ланцетные» сетки над капонирами. Также начали очень много выставлять ложных целей. Это как надувные танки, только строят гаубицы из бревен. Сетки не работают, они уже и сами убедились. В лесах подгадываем моменты, ракурсы такие, что можно поразить цель, залететь ювелирно…

Фото: Александр КОЦ

ЛИКВИДАТОРЫ В ТАПОЧКАХ

За спиной расчет «Ланцета» разворачивает пусковую установку и приводит в боевое положение дрон. Видимо, с беспилотника обнаружили цель и передали ее на пульт управления в подполе обычной деревенской избушки, давно разбитой артиллерией. Операторы сидят перед мониторами - ликвидаторы в тапочках.

- Ты же до этого занимался беспилотной темой, насколько эффективнее применять такое высокоточное оружие по сравнению с обычной артиллерией? - спрашиваю Макса.

- Эффективность очень высокая. Во-первых, из-за скорости применения, во-вторых, это точность. То есть, тратится значительно меньше боеприпасов. Нам не нужно использовать несколько беспилотников для пристрелки, мы с первого раза поражаем - танки, самоходки, гаубицы, БМПшки, БТРы. И тяжело бронированная техника, и легко бронированная...

Фото: Александр КОЦ

- Сейчас все ждут появления натовских танков - «Леопардов», «Абрамсов». Вы понимаете, как с ними бороться?

- Изучили, есть догадки уже, как с ними можно работать.

- То есть, это не то вооружение, которое противнику сильно поможет?

- Неуязвимыми они точно не станут.

ИХ БРЕШИ — НАШИ ОКНА

Кстати, начальник объединенного пресс-центра Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский поведал еще об одной тактике российских военных, в которых основную скрипку играют дроны-камикадзы.

Беспилотники «Герани», по словам офицера ВСУ, выманивают зенитно-ракетные комплексы на себя. А после того, как система украинская ПВО себя обнаруживает, по ней тут же наносится удар «Ланцетом».

«А еще была командная работа: два самолета выманивали наши силы противовоздушной обороны, а третий самолет наносил удар», — пожаловался Дмитрашковский.

Похоже, подавление ПВО противника превратилось для наших войск в системную работу, которая очень важна в том числе для уничтожения целей в глубине Украины. Мы не может работать самолетами над ее территорией, пока не подавлены зенитно-ракетные комплексы — иначе потеряем всю авиацию. Уже сегодня Киев жалуется на нехватку ракет к советским системам. А западные поставки пока не могут компенсировать пробоины в небе. Если эти бреши станут шире — для нас откроются окна возможностей для ударов по многим логистическим цепочкам ВСУ.