Волгоград открыл «Школу героя»

Более 300 преподавателей со всей стране собрались в центре города-героя на форум, который организовало РВИО при поддержке Министерства просвещения России и Волгоградской обладминистрации.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов обратился к участникам по видеосвязи.

- Уже более 6 тысяч школ носят имена героев, - сообщил министр, - Рассказывая о них, мы воспитываем детей на примерах беззаветного служения родине. Это становится стимулом для ребят стремиться к идеалам добра и справедливости.

Приветствие участникам направил помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский:

- Герои Сталинграда 80 лет назад превзошли фашистов готовностью к самопожертвованию, доблестью и мужеством. Есть, с кого брать пример, есть чему у них учиться. Как есть чему учиться у нынешнего поколения героев, защищающих мирное население Донбасса.

Здесь, на берегу Волги стартовала Всероссийская акция «Диктант Победы». На связь с главной площадкой акции, «Музеем Победы» в Москве вышли депутат Госдумы Андрей Гимбатов и исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк. А писали диктант волгоградские студенты и волонтеры, и бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград». Ребята были ранены в зоне СВО, сейчас они восстанавливаются в городе-герое.

А вот как звучат главные темы секций: «Историческое просвещение: как усилить мотивацию детей к изучению истории своей страны», «Содержание профильных исторических смен в лагерях», «Музейная педагогика. Опыт развития школьных музеев».