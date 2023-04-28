Анекдоты: Жизнь - как воспитатель в детском саду: сколько бы игрушек ни дала, когда будешь уходить, заберет все

У пенсионеров отлегло от сердца. Предложение Вассермана принять закон о том, что сбережения свыше миллиона надо будет объяснять, не прошло.

* * *

А замечали: когда вы за рулем, каждый, кто едет медленнее вас, - козел хренов, а каждый, кто едет быстрее, - Шумахер обдолбанный?

* * *

Инструкция к российскому загранпаспорту:

1. Достать из шкатулки.

2. Протереть пыль.

3. Убрать в шкатулку.

* * *

- У тебя вообще совесть есть?

- Конечно, вот она, в кладовке лежит, на одной полке с гуманизмом, справедливостью и человеколюбием!

* * *

- Вывели новую породу охотничьих пчел. Огромные, как медведи, злые, как собаки...

- А мед-то они приносят?

- Конечно, у бабок на рынке отбирают и приносят.

* * *

- Дорогой, может, все-таки сходим к семейному психологу?

- Как ты выбралась? Быстро пошла обратно в подвал!

* * *

Объявление на двери сельского магазина: «Ушла на обед. Вернусь, когда наемся!»

* * *

- Почему для охраны денег вашего банка вы нанимаете людей, мягко говоря, не самых умных?

- Так их же потом ловить легче.

* * *

- Театр одного актера... Нет, я как-то этого не могу понять.

- А супермаркет одного кассира - это тебе понятно?!

* * *

Тамбовский волк - это тебе не только товарищ, но и классные стельки, и теплый коврик у кровати!

* * *

Главный аргумент в пику плоскоземельщикам - тот, что корабли постепенно скрываются из вида, когда отдаляются от берега. А что, если они при этом просто тонут?

* * *

Продолжается рекламная акция горводоканала. Собравший 5 крышек от канализационных колодцев шестую получает бесплатно.

* * *

Дедушка вспоминает старые добрые времена:

- Когда я был пацаном, маманя могла послать меня в магазин всего с одним рублем, и я возвращался с килограммом картошки, буханкой хлеба, тремя бутылками молока, куском сыра, пачкой чая и десятком яиц. А теперь это уже невозможно... Слишком много камер видеонаблюдения.

* * *

Сенсационное открытие в медицине сделал на каникулах ученик 5-го класса - опытным путем им было установлено, что чрезмерное употребление соседской клубники ведет к болезненным отложениям соли в мягких тканях пониже спины.