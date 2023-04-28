Движение - свет! Природа сыграла главную роль в фильме

Это документальная лента, однако смотрится она как самый настоящий приключенческий фильм, роли в котором исполняют лягушки, змеи, муравьи, цветы - в общем, сама природа!

Это своеобразное путешествие в микрокосмос, открыв который, мы видим, что растения так же, как и мы, борются, чувствуют, видят и слышат. Что жизнь насекомых так же наполнена событиями, как и наша.

Особая ценность фильма в том, что снимался он не в павильоне, а в самой реальной природе. Это требует особого мастерства автора, а потому за всю историю кинематографа подобных картин можно пересчитать по пальцам одной руки.

И да - главное: те, кто уже посмотрел этот фильм, признаются, что после него очень хочется жить!