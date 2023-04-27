О фильмах из будущего и прощании с эпохой

Актриса Ульяна Васькович в фильме «14+ Продолжение».

Новый тренд: «заточка» под задачку

Первым был показан фильм «Наша зима» (режиссер Степан Бурнашев), который подтвердил своеобразие и кинематографическую зрелость якутского кино. Это особый мир: намеренно европеизированный и одновременно этноспецифический. Якутское кино уже стало именем собственным - со своим взглядом и своей задачей, которая заставляет вспомнить знаменитое ленинское определение, что для пропаганды и воспитания важнейшим из искусств является кино. Якутский кинематограф откровенно и талантливо занимается именно воспитанием и цивилизационным образованием своего народа. Новый фильм - психологическая драма про распад и расставание семейной пары - тоже учит, как это происходит и понимается в «большом мире».

Два следующих показа продолжили тенденцию: все бОльшую ориентацию кинопроизводства на свою целевую аудиторию и реализацию через фильм ее целевой задачи.

Понятно, что происходит это по объективным причинам: снимать и монтировать видео теперь может каждый; вместо широкой сети проката в кинотеатрах – интернет; бизнес требует рекламы, в том числе через кино, и он вкладывает в него деньги «под себя»; образование и воспитание тоже уходят в интернет. То есть поток кинопродукции все больше дробится, а ниша кино как искусства все больше сужается, и сама становится целевой, для «себя любимого». А кино как зрелище пересело на сериального конька и не претендует на высокие стандарты.

Конечно, это не значит, что фильм целевой направленности не может быть поднят на уровень настоящего искусства. Помнится, еще на заре пиара рекламные телевизионные ролики Тимура Бекмамбетова для банка Империал сразили зрителя именно тем, что воспринимались как киношедевры. И сегодня многие сериалы уже не уступают по качеству исполнения кинофильмам, тем более, что кино теперь тоже пользуется для съемок «цифрой».

И все-таки… Похоже, эпоха «большого кино», адресованного всему человечеству, уходит в прошлое. Философия, нравственность, духовность, искания и терзания души и интеллекта как таковые остаются интересны любителям. Недаром в просмотровом зале Дома кино на российской кинопрограмме были, в основном, зрители немолодые, и порой - единицы.

На ринг выходит бультерьер

Фильм «Бультерьер» (режиссёр Василий Быстров) обращен к спортивно-молодежной аудитории, любителям экстрима. Герой - боец кикбоксинга по кличке «Бультерьер», а его пес-бультерьер такой же боец в подпольных собачьих боях. Человек получает травму от коварного удара американца и выбывает из чемпионата мира. Истерзанную собаку хозяин после проигранного боя выкидывает на обочину. Герой находит и выхаживает пса. А когда поправляется сам и вновь выходит на ринг, выводит с собой и бультерьера. Сцена становится главной метафорой-заявлением нового поколения: пришло время бойцовских собак. Их девиз герой произносит в предыдущей сцене: боец жаждет реванша.

Надеюсь, ассоциативный исторический подтекст тут прочитывается ясно.

Есть еще две сюжетные линии (сценарист Олег Кузнецов), позволяющие понять поколенческую заявку фильма. Дед героя, захотевшего стать бойцом, вырастил внука не только спартанцем и спортсменом, но и гуманитарно образованным человеком, а главное - добрым, милосердным и любящим. Деда, ставшего подслеповатым в старых очках, сбивает машина. Внук обещает купить ему новые линзы. «Он многое мне дал», - благодарно говорит он о деде.

Другая линия - отношения с женщиной. Одна подруга уходит от него после травмы, устав ждать чемпионства; другая помогает преодолеть депрессию, но не хочет отпустить на новый бой. Первую герой вычеркивает как поражение; вторую сразу покидает после ее попытки лишить его возможности реванша. То есть рядом могут быть только единомышленники. И вообще - не женское это дело - решать за бойца.

Как ни странно, такой прямолинейный и жёсткий идеологически фильм получился почти нежным. И искренне желаешь герою победы.

Мне кажется, это и есть фильм из будущего. Так теперь станут утверждать себя ребята 30+ . Рожденные и выросшие в травмирующие 90-е.

«Давай, взрослей!»

Эти слова сказала первая школьная любовь мальчика, когда они встретились через четыре года. Она уже актриса кино, а он - студент пединститута, куда его «засунула» мать, спасая от армии.

Фильм называется «14+ Продолжение» (режиссер и сценарист Андрей Зайцев).

Интрига этого фильма совсем незатейлива: герой (актер Глеб Калюжный), дождавшись 18-летия, все же решается бросить вуз и идет в военкомат на мобилизацию. Бывшую девушку он просит проводить его на службу, на что она ему и предлагает повзрослеть (и понять, что их детство закончилось, и она уже не его подружка). По дороге домой он встретил другую девушку, совсем другую (актриса Ульяна Васькович). Рядом с которой он воспринимался уже совсем взрослым. А для матери (актриса Ксения Пахомова) он вообще еще не отдельная личность, а дитя неразумное.

Так что успех этой обаятельной молодежной воспитательной (хороший парень должен отслужить) мелодрамы не в интриге. Это замечательный актерский фильм. Он по характеру исполнения комедийный: все персонажи слегка утрированы, каждый много солирует, получая возможность бенефиса. И отыгрывает свои сцены «на кураже», с удовольствием, радостно и с какой-то смешливой остервенелостью. В том числе и эпизодические роли не менее ярки, будь это отец героя, сосед по подъезду, взяточник из военкомата или врач медкомиссии.

Музыкальной подложкой фильма звучит мелодия первого михалковского фильма «Я шагаю по Москве». Думаю, это не только цитата и привет Зайцева своему учителю. Это и прямая речь из будущего: мы - продолжатели! Возможно, так и будет.

Фильм выдвинут номинантом на лауреатство в программе «Российское кино».

Хотя наше зрительское мнение в зале Дома кино разделилось; кто-то за фильм «Доктор», кто-то за «Храм». Но и команда Андрея Зайцева хороша.

Успехов всем!