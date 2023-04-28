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Политика28 апреля 2023 6:00

«Сила – в правда!». Минобороны России выпустило новый ролик о службе по контракту

Видеоролик напоминает, в чем заключается настоящая сила
Мария ПАВЛОВА
Минобороны России выпустило новый ролик о службе по контракту

Минобороны России выпустило новый ролик о службе по контракту

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ выпустило новый ролик, популяризирующий службу по контракту в российской армии. Лейтмотив ролика «Сила – в правде!» отсылает к одному из эпизодов культового фильма «Брат».

– В чем же все-таки сила? В деньгах? Оружии? Власти? – звучит вопрос с экрана, и тут же следует логический ответ:

«Сила всегда в правде. А правда всегда сильна».

Видеоряд ролика противопоставляет подходы России и Запада к конфликту на Украине. Если для наших оппонентов. И намекает, что ни спонсирование, ни накачивание Киевского режима оружием не помогут нашим оппонентам. Ведь за русским солдатом правда: в защита мирного населения Донбасса, в защите своей Родины. Всех добровольцев, разделяющих такой взгляд призывают «присоединятся к СВОим!».

Авторы ролика напоминают, что защитники защитникам интересов родной земли всегда воздастся по заслугам. Так, ежемесячные выплаты военнослужащим в зоне СВО по контракту составляют от 204 тысяч рублей.

Армия и безопасностьО РАЗНОМ