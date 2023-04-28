Вопрос дня: Какие у вас планы на майские? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Туманов, глава «Садоводов России», экс-депутат Госдумы:

- Мир, труд, картошка - вот мой план. Весна ранняя, почва легкая, прогрелась хорошо - на ней все уже прорастает. Я противник трудовых подвигов на майские: вперед, ура! Нет, я понемножку сажаю картошки, понемножку гороха и морковки. Первомай для меня трудовой праздник: мы сначала шли на демонстрацию, потом ехали на дачу. И 5 мая отмечу - как день памяти профессиональной журналистики. И, конечно, 9 Мая.

Эдуард Россель, бывший глава Свердловской области и сенатор:

- На май накопились личные дела. Надо съездить в Нижний Тагил. На тамошнем кладбище - родители моей жены. И вторая дочь моя там лежит. Приведем в порядок все, помоем памятники. А 9 Мая, как всегда, - на наше Широкореченское кладбище к 8 утра.

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- Поеду в Центр Бубновского, где я три года занимаюсь. Без этого уже не могу. Еду 1 мая в город Пушкино. Там живет и сам Бубновский. На однодневный курс. Они почему-то работают 1 мая. А дальше - как получится. Я ничего, кроме Нового года, не отмечаю - даже свои дни рождения.

Максим Сурайкин, экс-кандидат в Президенты России:

- 1 и 9 Мая - это традиционные мероприятия «Коммунистов России». Шествия, митинги, маевки. Я, вероятно, буду с московской организацией. А поскольку мы планируем на 14 мая съезд партии, то на майские будет много работы по подготовке.

Дмитрий Дибров, шоумен, телеведущий:

- Мы с детьми поедем по хемингуэевским местам в Африке: «Снега Килиманджаро», «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Посмотрим, где все это происходит. К сожалению, купаться там не выйдет. Но я хотел, чтобы дети мои увидели, что такое буйволы, носороги и бегемоты в естественных условиях. В Африку всей семьей впервые выберемся, если не считать Африкой Египет и Тунис.

Олег Шеин, член партии «Справедливая Россия» в облдуме Астрахани:

- В майские дни будет проходить сессия Астраханской областной думы. И будут мероприятия, связанные с великими для нас датами. К 9 Мая мы традиционно 6 мая поедем на линию, где шли бои в 1942 году, в 140 километрах от Астрахани, это в сторону Калмыкии. И, если получится, постараюсь выбраться за город. У нас природа расцвела, тут масса прекрасных мест - пока солнце еще не сожгло степи. Мероприятий политических больших не будет. У нас, у эсеров, на Первомай ожидается политический месседж, такой небольшой флешмоб.

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