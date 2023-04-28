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Звезды28 апреля 2023 5:10

Победители Московского кинофестиваля: три суровых брата из Патагонии и девушки со сложной судьбой

Назван победитель 45-го Московского международного кинофестиваля
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Аргентинский режиссер Франсиско Папарелья, получивший "Золотого Святого Георгия" за фильм "Три брата"

Аргентинский режиссер Франсиско Папарелья, получивший "Золотого Святого Георгия" за фильм "Три брата"

Фото: ТАСС

Главный приз Московского кинофестиваля получила чилийско-аргентинская картина «Три брата», рассказывающая, соответственно, о трех братьях, живущих в Патагонии. Отношения у них непростые, люди они суровые (как и пейзажи вокруг), и закончится все драматично. Поставил картину Франсиско Папарелья.

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился мексиканец Тонатью Гарсия за свою "Черную луну». Основан этот фильм на реальной истории. В центре сюжета - большая семья с кучей проблем: дедушка страдает от деменции, старшая сестра возится с маленьким сыном, брат спивается и страдает от того, что ушла жена, младшая сестра мечтает переехать в столицу. Все они живут в городке Джакомулько в провинции Веракрус на востоке Мексики. И их жизнь изменится, когда неожиданные новости поднимут весь город на протест…

Спецприз жюри достался фантастической картине болгарина «Теодора Ушева «ФИ 1.618» о новой нации биологически совершенных людей, готовящихся навсегда покинуть Землю. Лучшей актрисой назвали японку Кахо Сэто (фильм «Хрупкие цветы в потоке дней» о приключениях трех молодых жителей Токио). Лучшим актером стал Фернандо Арсе (боливийский фильм «Те, кто внизу» о крестьянине, решившем возобновить подачу воды в принадлежащий ему канал; сложность в том, что эта вода очень нужна состоятельному землевладельцу для того, чтобы орошать свой виноградник).

Мексиканский режиссер Тонатью Гарсия, получивший "Серебряного Святого Георгия" за лучшую режиссуру за фильм "Черная луна"

Мексиканский режиссер Тонатью Гарсия, получивший "Серебряного Святого Георгия" за лучшую режиссуру за фильм "Черная луна"

Фото: ТАСС

Параллельно проводился конкурс «Русские премьеры», и в нем главного приза удостоилась дебютная лента Светланы Самошиной «Край надломленной луны», снятая по сценарию Натальи Мещаниновой; это история о сложных отношениях матери (Виктория Толстоганова) и двух дочерей, каждой из которых есть, что предьявить маме. В «Русских премьерах» полагается один приз, но жюри под руководством Алексея Учителя не удержалось и сделало еще два «специальных упоминания». «За яркую режиссерскую работу и актерский состав» отмечен фильм «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой (по основной профессии актрисы, прославившейся после роли Анастасии Ягужинской в «Гардемаринах»). Это история хирурга (Алексей Серебряков), у которого нелепо погибла жена, после чего на него обрушился целый ворох бедствий: на нервной почве он онемел, потом пришлось отсидеть по обвинению в убийстве супруги 12 лет, а потом столкнуться с лютой ненавистью со стороны дочки-наркоманки, убежденной, как и судьи, что это папа убил маму. А «за искренний и дерзкий дебют» отметили фильм "Тайное влечение" режиссера Стаси Венковой - опять же о девушке с психологической травмой, которую она пытается проработать в процессе создания спектакля «Анна Каренина». По ходу она влюбляется в польского режиссера и заводит с ним бурный роман, не заканчивающийся ничем хорошим, зато обретает отца (Найк Борзов), уход которого из семьи когда-то и послужил причиной душевного смятения.

КультураКультура: кино