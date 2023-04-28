Победители Московского кинофестиваля: три суровых брата из Патагонии и девушки со сложной судьбой

Аргентинский режиссер Франсиско Папарелья, получивший "Золотого Святого Георгия" за фильм "Три брата" Фото: ТАСС

Главный приз Московского кинофестиваля получила чилийско-аргентинская картина «Три брата», рассказывающая, соответственно, о трех братьях, живущих в Патагонии. Отношения у них непростые, люди они суровые (как и пейзажи вокруг), и закончится все драматично. Поставил картину Франсиско Папарелья.

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился мексиканец Тонатью Гарсия за свою "Черную луну». Основан этот фильм на реальной истории. В центре сюжета - большая семья с кучей проблем: дедушка страдает от деменции, старшая сестра возится с маленьким сыном, брат спивается и страдает от того, что ушла жена, младшая сестра мечтает переехать в столицу. Все они живут в городке Джакомулько в провинции Веракрус на востоке Мексики. И их жизнь изменится, когда неожиданные новости поднимут весь город на протест…

Спецприз жюри достался фантастической картине болгарина «Теодора Ушева «ФИ 1.618» о новой нации биологически совершенных людей, готовящихся навсегда покинуть Землю. Лучшей актрисой назвали японку Кахо Сэто (фильм «Хрупкие цветы в потоке дней» о приключениях трех молодых жителей Токио). Лучшим актером стал Фернандо Арсе (боливийский фильм «Те, кто внизу» о крестьянине, решившем возобновить подачу воды в принадлежащий ему канал; сложность в том, что эта вода очень нужна состоятельному землевладельцу для того, чтобы орошать свой виноградник).

Мексиканский режиссер Тонатью Гарсия, получивший "Серебряного Святого Георгия" за лучшую режиссуру за фильм "Черная луна" Фото: ТАСС

Параллельно проводился конкурс «Русские премьеры», и в нем главного приза удостоилась дебютная лента Светланы Самошиной «Край надломленной луны», снятая по сценарию Натальи Мещаниновой; это история о сложных отношениях матери (Виктория Толстоганова) и двух дочерей, каждой из которых есть, что предьявить маме. В «Русских премьерах» полагается один приз, но жюри под руководством Алексея Учителя не удержалось и сделало еще два «специальных упоминания». «За яркую режиссерскую работу и актерский состав» отмечен фильм «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой (по основной профессии актрисы, прославившейся после роли Анастасии Ягужинской в «Гардемаринах»). Это история хирурга (Алексей Серебряков), у которого нелепо погибла жена, после чего на него обрушился целый ворох бедствий: на нервной почве он онемел, потом пришлось отсидеть по обвинению в убийстве супруги 12 лет, а потом столкнуться с лютой ненавистью со стороны дочки-наркоманки, убежденной, как и судьи, что это папа убил маму. А «за искренний и дерзкий дебют» отметили фильм "Тайное влечение" режиссера Стаси Венковой - опять же о девушке с психологической травмой, которую она пытается проработать в процессе создания спектакля «Анна Каренина». По ходу она влюбляется в польского режиссера и заводит с ним бурный роман, не заканчивающийся ничем хорошим, зато обретает отца (Найк Борзов), уход которого из семьи когда-то и послужил причиной душевного смятения.