Почему Сталин объективно не оценил военную угрозу Германии и как Смерш вычислял немецких шпионов

Еще в XVIII веке Михаил Васильевич Ломоносов сказал очень верную фразу: «Если народ не знает свою историю, он будет учить чужую…» Бестселлеры Издательского дома «Комсомольская правда» – это лучший способ узнать достоверные факты, что называется, из первых уст. Ведь в основе этих книг – архивные документы, редкие фото, свидетельства очевидцев.

Совсем недавно, к 80-летию советской контрразведки Смерш, в издательстве «Комсомольская правда» вышла громкая новинка – «СМЕРШ. 1943–1945. Главные и оперативные документы».

Главное управление контрразведки было создано 19 апреля 1943 года. Аббревиатуру «Смерш» образовали от словосочетания «Смерть шпионам!». К круглой дате спецслужбы рассекретили многие любопытные документы государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ, связанные с громкими делами контрразведки.

В последнее время благодаря кино появилось немало фейков о том, что Смерш выполнял в основном карательные функции, а его сотрудники настоящего пороха, что называется, и не нюхали. Факты, документы доказывают: военные контрразведчики, помимо своих обязанностей, так же, как и миллионы других бойцов, участвовали в боях и даже создавали партизанские отряды. И погибали от пуль врага точно так же, как и остальные.

Книга раскрывает немало профессиональных секретов смершевцев, рассказывает, как они вычисляли немецких диверсантов и шпионов. Нередко врагов подводила излишняя тщательность: липовые удостоверения были сделаны слишком качественно. Каждый читатель может изучить инструкцию 1941 года по распознаванию фальшивых документов, которыми немецкая разведка снабжала свои кадры.

Эксперты утверждают, что именно благодаря деятельности Смерша ни одна операция Красной армии не была сорвана немецкими спецслужбами, ни в тылу, ни в армии не случилось ни одного антисоветского выступления, хотя фашисты питали на это большие надежды.

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Книга «Непокоренный Сталинград» – это панорама самой кровопролитной битвы Великой Отечественной войны. В ней вермахт и союзники потеряли 500 тыс. человек, а со стороны Красной армии погибли 478 741 человек. Гитлер думал, что завоевать город Сталина – плевое дело, но увяз в этой битве. Военный историк Константин Семенов анализирует все этапы сталинградского сражения. Читатели смогут увидеть уникальные документы, фотографии, сделанные участниками событий с обеих сторон, свидетельства очевидцев.

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Книга «22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир» – перенесет читателей в самое начало войны. Именно 22 июня 1941 года мир для нашей страны разделился на до и после. Рано утром тяжесть удара фашистской армии ощутили на себе приграничные территории. Но в Москве люди о фашистском вторжении узнали лишь в полдень, когда по радио выступил нарком иностранных дел Молотов. Как собирались проводить 22 июня разные люди? В книге есть их воспоминания, а также некогда секретные шифровки, документы, в которых все планы Гитлера, а еще фотографии, запечатлевшие первые моменты войны.

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В битве за Москву, длившейся с сентября 1941-го до апреля 1942-го, сражались более трех миллионов солдат и офицеров Советского Союза и Третьего рейха. Почти полтора миллиона из них погибли. Бестселлер «1941. Битва за Москву» рассказывает, что происходило во время Московской битвы и на фронтах, и в самой Москве, как жили мирные люди. Из столицы тогда было эвакуировано более 500 заводов и фабрик, свыше миллиона человек покинули город. Но оставшиеся военные заводы продолжали делать самолеты, снаряды, оружие. На крышах домов появились зенитные орудия, в подвалах домов – пулеметные гнезда. Москва и не думала сдаваться на милость врагу.

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Название книги «Главные документы Великой Отечественной войны» точно отражает ее содержание. Читатели увидят множество важных документов, решавших судьбы людей, городов, фронтов, – 1400 директив Иосифа Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий. Это редкая возможность изучить судьбоносные бумаги, о многих из которых до сих пор было известно лишь в пересказе историков, а еще найти ответы на многие вопросы. Например, кто же первым установил Знамя Победы над Берлином? Споры об этом не утихают не одно десятилетие. По факту первой была группа капитана Макова – 30 апреля в 22 часа 40 минут. Вскоре рядом поставили красный флаг воины другой штурмовой группы – майора Бондаря. А только потом – Егоров, Кантария и Берест водрузили государственный флаг СССР на крыше Рейхстага…

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Читать книгу «ГРУ. На острие Победы. Военная разведка СССР 1938–1945» – интересно, как крутой детектив, ведь она написана на рассекреченных архивных материалах военной разведки. Автор – писатель, основной историограф Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных Сил РФ, доктор исторических наук, профессор, полковник ГРУ в отставке Владимир Лота – погружает читателя в историю российской разведки и дает исчерпывающую информацию о ее работе во время Великой Отечественной войны. Достоверные факты, сравнения и анализ событий позволяют понять логику многих политических решений, принятых в те годы.

Любителям истории будет интересно узнать, почему Сталин не смог адекватно оценить военную угрозу со стороны фашистской Германии, как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта.