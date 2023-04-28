Вся правда о признании вины Еленой Блиновской: может ли блогерша избежать наказания за миллиардные махинации

По данным Следкома РФ, накануне в ходе допроса Блиновская раскаялась и полностью признала свою вину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта ночь для "королевы марафонов" Елены Блиновской, задержанной за неуплату налогов на сумму 918 млн рублей и отмывание денег, выдалась нелёгкой: вместо спальни в загородном доме - наполненный бомжами изолятор временного содержания, вместо шелковых простыней и ортопедического матраса - жесткие нары. А еще блогершу доставили в суд, где будет решаться ее дальнейшая судьба.

По данным Следкома РФ, накануне в ходе допроса Блиновская раскаялась и полностью признала свою вину. "Сейчас заплатит и дело закроют", - тут же решили далекие от юриспруденции обыватели. Но это не так.

Эта ночь для "королевы марафонов" Елены Блиновской, задержанной за неуплату налогов на сумму 918 млн рублей и отмывание денег, выдалась нелёгкой Фото: ТАСС

- Признание вины - это не основание для прекращения дела. Также как и уплата налогов, ведь Елене Блиновской предъявляют обвинения сразу по двум уголовным статьям, - объясняет юрист Михаил Алексеев, который ведет свой канал про бизнес на YouTube и в Телеграме. - Это лишь смягчающее обстоятельство, которое очень важно сейчас, когда следствие решает, с каким ходатайством выходить в суд. У Блиновской, которая в прямом и переносном смысле дала по тапкам (по Сети разлетелись кадры задержания блогерши в люксовых тапках за 1800 долларов: это около 150 тысяч рублей. - Ред.), решается вопрос меры пресечения на время следствия. Это может быть подписка о невыезде, запрет определенных действий (например, пользования Интернетом), домашний арест с браслетом на ноге, как было у Михаила Ефремова, и содержание под стражей, то есть в СИЗО. Последнее - мягко говоря, не сахар: там значительно хуже, чем в колонии. И главная задача семьи сейчас - избежать этой меры. Очевидно, что все факты у следствия есть. И если Блиновская уйдет в отказ и отрицание, ее с высокой долей вероятности отправят в СИЗО до вынесения приговора. Поэтому признание и раскаяние в такой ситуации - это даже не показатель искреннего признания ошибок, а самое конструктивное поведение.

По словам юриста, сейчас ситуация примерно 50/50: блогерша может как остаться дома, так и оказаться в камере.

- С одной стороны, у неё четверо детей - это факт в пользу более мягкой меры пресечения. А с другой, есть факт попытки побега, о котором тоже нельзя забывать, - отмечает Михаил Алексеев.